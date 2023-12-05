***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.12.2023 13:47
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 860.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.12.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 860.000.000,00 TL (Sekiz Yüz Altmış Milyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarih ve 75/1652 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 860.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu_Suzuki.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222303
BIST