***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.11.2023İhraç Tavanı Tutarı 860.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.12.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 860.000.000,00 TL (Sekiz Yüz Altmış Milyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarih ve 75/1652 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 860.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu_Suzuki.pdfEK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222303BIST