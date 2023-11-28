***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi28/11/2023Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi2022Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)106427690,481 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)106427690,48Net (TL)106427690,48Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi28/11/2023AçıklamalarŞirketimizin 28/11/2023 (bugün) tarihli Oağanüstü Genel Kurul Toplantısında 106.427.690,48 TL tutarındaki kar payının, hissedara dağıtılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220646BIST