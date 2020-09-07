***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.09.2020 14:47
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)' ın 04 Eylül 2020 tarihli raporunda şirketimiz Suzuki
Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'yi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA- (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-1+ (Trk)' ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Yabancı Para notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873592
BIST
15:091.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,54
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:097,4607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:098,8227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0126
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:09462,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 462,80
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:07
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.991.034
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.194.361
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.114.431
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,20
|2.965.935
|% -9,39
|
|TURSG
|6,13
|687.154.233
|% 3,03
|
|FENER
|40,68
|668.520.724
|% 9,89
|
|SISE
|6,30
|649.687.568
|% 0,64
|
|EKGYO
|1,82
|560.446.299
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,76
|436.329.028
|% 4,44
|
|EKGYO
|1,82
|560.446.299
|% 4,60
|
|ADESE
|2,15
|262.103.279
|% 5,39
|
|GSRAY
|3,76
|436.329.028
|% 4,44
|
|TURSG
|6,13
|687.154.233
|% 3,03
|
|SISE
|6,30
|649.687.568
|% 0,64
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4540
|7,4596
|% 0,35
|
|Euro
|8,8151
|8,8236
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7903
|9,8394
|% -0,53
|
|Frank
|8,1315
|8,1805
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9840
|1,9939
|% 0,40
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-4,61
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,73
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,32
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,00
|42,00
|-0,66
|