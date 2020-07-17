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***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.07.2020 19:57
GÜNCEL HABERLER



***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Şirketimiz, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'nin  %100 hisse oranı ve  tek ortaklık sermaye yapısıyla bağlı şirketi olduğumuz Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş'nin ünvanı Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 17.07.2020 tarihinde tescil edilmek suretiyle DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860338


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 8,36 7.899.784 % 10,00  
AGYO 2,53 25.191.161 % 10,00  
MERIT 30,80 546.546 % 10,00  
KENT 1.373,10 23.012.756 % 10,00  
LUKSK 22,44 2.707.718 % 10,00  
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Sterlin 8,5950 8,6381 % 0,13  
Frank 7,2778 7,3216 % 0,78  
Riyal 1,8233 1,8325 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.811 13,05  
Altın Gr. 399 399 2,99  
Cumhuriyet 2.594 2.617 17,90  
Tam 2.672 2.685 18,40  
Yarım 1.297 1.314 9,00  
Çeyrek 650 658 4,50  
Gümüş.Ons 19,36 19,39 0,21  
Gümüş Gr. 4,27 4,28 0,05  
B. Petrol 43,16 43,16 -0,19  
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