***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2020 19:57
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'nin %100 hisse oranı ve tek ortaklık sermaye yapısıyla bağlı şirketi olduğumuz Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş'nin ünvanı Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 17.07.2020 tarihinde tescil edilmek suretiyle DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiştir.
Bilgilerinize sunarız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860338
BIST
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,44
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
18:056,8610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8699
En Düşük
6,8486
18:057,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0436
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8611
En Düşük
7,7990
18:05399,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,96
|Açılış
|: 399,29
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
399,82
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|8,36
|7.899.784
|% 10,00
|
|AGYO
|2,53
|25.191.161
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|23.012.756
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.707.718
|% 10,00
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|AYEN
|6,00
|19.422.282
|% -5,36
|
|SASA
|13,93
|1.504.348.481
|% 6,17
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|KOZAA
|14,34
|615.486.943
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|TSKB
|1,27
|163.813.661
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5950
|8,6381
|% 0,13
|
|Frank
|7,2778
|7,3216
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8233
|1,8325
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|13,05
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,99
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.617
|17,90
|
|Tam
|2.672
|2.685
|18,40
|
|Yarım
|1.297
|1.314
|9,00
|
|Çeyrek
|650
|658
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,28
|0,05
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,19
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
-
17:59XU100
Endeks 118, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 15, 581.00 milyon TL de
-
17:59BJKAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
-
17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem