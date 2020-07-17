***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'nin %100 hisse oranı ve tek ortaklık sermaye yapısıyla bağlı şirketi olduğumuz Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş'nin ünvanı Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 17.07.2020 tarihinde tescil edilmek suretiyle DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiştir.Bilgilerinize sunarız,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860338BIST