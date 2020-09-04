***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJapan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)' ın 04 Eylül 2020 tarihli raporunda şirketimiz Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'yi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA- (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-1+ (Trk)' ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Yabancı Para notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873364BIST