***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2020 17:18
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)' ın 04 Eylül 2020 tarihli raporunda şirketimiz Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'yi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA- (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-1+ (Trk)' ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Yabancı Para notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873364
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,98
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.090
En Düşük
1.073
18:057,4523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4598
En Düşük
7,4158
18:058,8001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0131
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7725
18:05461,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,27
|Açılış
|: 461,00
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
459,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,86
|1.540.144
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|429.742
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|235.059
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.789.695
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.679.114
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|123.324.593
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|17.282.358
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,43
|153.977.895
|% -9,65
|
|ADEL
|18,00
|97.467.857
|% -7,02
|
|BMELK
|4,70
|1.385.693
|% -6,75
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|FENER
|37,02
|1.166.425.844
|% 8,50
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|ASELS
|16,88
|799.735.490
|% -0,12
|
|GARAN
|6,80
|720.347.731
|% 0,59
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|KRDMD
|3,02
|613.656.429
|% 1,68
|
|GSDHO
|2,24
|418.896.393
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,74
|307.386.887
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4460
|7,4523
|% 0,26
|
|Euro
|8,7944
|8,8001
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,8087
|9,8578
|% -0,30
|
|Frank
|8,1074
|8,1563
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9809
|1,9908
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-7,22
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-8,00
|
|Tam
|3.056
|3.134
|-1,31
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-0,63
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,57
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-1,41
|