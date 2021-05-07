***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.12.2020 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'dan 14.01.2021 tarihinde alınan 133.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 364 gün vadeli 40.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 07.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 07.05.2021'dir. Değişken Kuponlu Bono olup ISIN kodu TRFSUZK52219, itfa tarihi 06.05.2022, BIST TLREF + 200bp olarak belirlenmiştir.İhraca Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935296BIST