***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2021 17:25
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.12.2020 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'dan 14.01.2021 tarihinde alınan 133.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 364 gün vadeli 40.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 07.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 07.05.2021'dir. Değişken Kuponlu Bono olup ISIN kodu TRFSUZK52219, itfa tarihi 06.05.2022, BIST TLREF + 200bp olarak belirlenmiştir.
İhraca Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılık etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935296
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0360
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0185
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
18:05485,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,17
|Açılış
|: 485,79
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2286
|8,2336
|% -0,44
|
|Euro
|10,0122
|10,0235
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,4800
|11,5375
|% 0,24
|
|Frank
|9,0958
|9,1506
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1872
|2,1981
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|20,41
|
|Altın Gr.
|485
|486
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|0,22
|