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***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.08.2021 22:17



***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSUZK52219 ISIN kodlu 40.000.000 TL tahvil 1. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 133.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF + 200 bp
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUZK52219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 5,3384 2.135.360 Evet
2 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021
3 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022
4 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05.05.2021 tarihinde satışı tamamlanan 40.000.000TL nominal değerli, 364 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRFSUZK52219 ISIN kodlu tahvili için 1. kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 1. kupon ödemesine ilişkin faiz %5,3384 olarak gerçekleşmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955711


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Çeyrek 784 802 -8,33  
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Gümüş Gr. 6,73 6,74 -0,16  
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