***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUZK52219 ISIN kodlu 40.000.000 TL Finansman Bonosu 4. kupon ve anapara ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 133.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 40.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.05.2022Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF + 200 bpSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUZK52219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.01.2021Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 5,3384 2.135.360 Evet2 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 5,163 2.065.200 Evet3 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 4,3147 1.725.880 Evet4 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022 4,0744 1.629.760 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022 40.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA-(Trk) Stabil Görünüm 31.08.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 05.05.2021 tarihinde satışı tamamlanan 40.000.000TL nominal değerli, 364 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRFSUZK52219 ISIN kodlu Finansman Bonosu için 4.kupon ödemesi ve anapara ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu Finansman Bonosunun 4. kupon ödemesine ilişkin faiz %4,0744 olarak gerçekleşmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027172BIST