***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.05.2022 14:00
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSUZK52219 ISIN kodlu 40.000.000 TL Finansman Bonosu 4. kupon ve anapara ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 133.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF + 200 bp
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUZK52219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 5,3384 2.135.360 Evet
2 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 5,163 2.065.200 Evet
3 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 4,3147 1.725.880 Evet
4 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022 4,0744 1.629.760 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022 40.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA-(Trk) Stabil Görünüm 31.08.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05.05.2021 tarihinde satışı tamamlanan 40.000.000TL nominal değerli, 364 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRFSUZK52219 ISIN kodlu Finansman Bonosu için 4.kupon ödemesi ve anapara ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu Finansman Bonosunun 4. kupon ödemesine ilişkin faiz %4,0744 olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027172
BIST