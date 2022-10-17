***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 160.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 16.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 90.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 90.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.05.2023Vade (Gün Sayısı) 200Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,88Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUZK52318Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu D YATIRIM BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 17.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 17.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 17.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.05.2023 04.05.2023 05.05.2023 15,89 14.500.000Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.05.2023 04.05.2023 05.05.2023 90.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Jcr Eurasia Rating A.Ş. AA 19.08.2022