***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postamaliisler@suzuki.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAli Evren Kuş Mali ve İdari İşler Müdürü 02162420811 alievren.kus@suzuki.com.tr - -Süer Mete Risk ve Finans Birim Yöneticisi 02162420800 suer.mete@dogantrend.com - -Korhan Kurtoğlu Mali İşler Direktörü 02162420810 korhan.kurtoglu@suzuki.com.tr - -Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'nin hakim ortağı Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilEREN SARIÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de İş Geliştirme ve İş Yönetimi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılıkları ve Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN KAĞAN DAĞTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Mürahhas Üyesi ve Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilAYHAN SIRTIKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de Genel Sekreter, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılıkları ve Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilAHMET FATİH TAMAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936375BIST