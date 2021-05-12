Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.05.2021 13:04



***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
maliisler@suzuki.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali Evren Kuş Mali ve İdari İşler Müdürü 02162420811 alievren.kus@suzuki.com.tr - -
Süer Mete Risk ve Finans Birim Yöneticisi 02162420800 suer.mete@dogantrend.com - -
Korhan Kurtoğlu Mali İşler Direktörü 02162420810 korhan.kurtoglu@suzuki.com.tr - -

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'nin hakim ortağı Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
EREN SARIÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de İş Geliştirme ve İş Yönetimi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılıkları ve Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN KAĞAN DAĞTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Mürahhas Üyesi ve Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
AYHAN SIRTIKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de Genel Sekreter, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılıkları ve Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
AHMET FATİH TAMAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936375


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:351.441
Değişim :  -0,25% |  -3,54
Açılış :  1.441  
Önceki Kapanış :  1.445  
En Yüksek
1.445 En Düşük
1.438
BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DGGYO 10,69 2.341.960 % 9,98  
KSTUR 334,90 524.479 % 9,98  
MERIT 291,20 1.188.974 % 9,97  
YAPRK 82,35 2.533.970 % 9,95  
GSRAY 3,54 200.868.389 % 9,94  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,3652 8,3688 % 1,07  
Euro 10,1418 10,1509 % 0,63  
Sterlin 11,7490 11,8079 % 0,65  
Frank 9,1886 9,2439 % 0,69  
Riyal 2,2168 2,2279 % 0,72  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.835 -2,76  
Altın Gr. 492 492 2,53  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,39 27,43 -0,20  
Gümüş Gr. 7,34 7,34 -0,01  
B. Petrol 69,06 69,06 0,51  
Seans Raporu 12:35
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru