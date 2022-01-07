***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFatih Tuncer Mali ve İdari İşler Müdürü 02162420811 fatih.tuncer@dogantrend.comSüer Mete Risk ve Finans Müdürü 02162420800 suer.mete@dogantrend.com - -Korhan Kurtoğlu Mali İşler Direktörü 02162420810 korhan.kurtoglu@suzuki.com.tr - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989869BIST