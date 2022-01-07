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***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.01.2022 14:40
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Fatih Tuncer Mali ve İdari İşler Müdürü 02162420811 fatih.tuncer@dogantrend.com
Süer Mete Risk ve Finans Müdürü 02162420800 suer.mete@dogantrend.com - -
Korhan Kurtoğlu Mali İşler Direktörü 02162420810 korhan.kurtoglu@suzuki.com.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989869


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BIST En Aktif Hisseler16:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 51,20 1.937.459 % 9,97  
LIDFA 4,76 30.616.818 % 9,93  
BRMEN 2,12 670.749 % 9,84  
SODSN 33,46 525.889 % 9,49  
ORCAY 31,88 9.575.354 % 9,40  
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16:04 Alış Satış %  
Dolar 13,9066 13,9343 % 0,67  
Euro 15,7270 15,7673 % 0,78  
Sterlin 18,7204 18,8143 % 0,57  
Frank 14,9675 15,0576 % 0,37  
Riyal 3,6815 3,7000 % 0,45  
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16:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 1,36  
Altın Gr. 798 798 4,42  
Cumhuriyet 5.304 5.385 49,00  
Tam 5.277 5.414 47,67  
Yarım 2.550 2.619 23,06  
Çeyrek 1.279 1.310 11,53  
Gümüş.Ons 22,11 22,15 -0,06  
Gümüş Gr. 9,86 9,88 0,03  
B. Petrol 82,68 82,68 0,69  
Seans Raporu 16:04
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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