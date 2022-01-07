***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.01.2022 14:40
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Fatih Tuncer Mali ve İdari İşler Müdürü 02162420811 fatih.tuncer@dogantrend.com
Süer Mete Risk ve Finans Müdürü 02162420800 suer.mete@dogantrend.com - -
Korhan Kurtoğlu Mali İşler Direktörü 02162420810 korhan.kurtoglu@suzuki.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989869
BIST
16:042.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,00
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:0413,9343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0924
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9343
En Düşük
13,7400
16:0415,7673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1227
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7673
En Düşük
15,5317
16:04797,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,68
|Açılış
|: 797,27
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:04
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.616.818
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|ORCAY
|31,88
|9.575.354
|% 9,40
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.395.076
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,39
|226.301.514
|% -8,83
|
|IHAAS
|10,38
|3.929.200
|% -5,81
|
|IHEVA
|1,00
|24.228.458
|% -5,66
|
|GARAN
|11,65
|3.434.458.646
|% 1,48
|
|EREGL
|30,48
|3.002.088.330
|% 0,93
|
|KRDMD
|11,25
|2.059.032.892
|% 6,23
|
|THYAO
|24,36
|2.001.062.583
|% -2,01
|
|YKBNK
|3,58
|1.417.045.492
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.417.045.492
|% 2,58
|
|GARAN
|11,65
|3.434.458.646
|% 1,48
|
|KRDMD
|11,25
|2.059.032.892
|% 6,23
|
|EKGYO
|2,30
|391.772.596
|% 1,77
|
|TSKB
|1,55
|245.888.800
|% 2,65
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9066
|13,9343
|% 0,67
|
|Euro
|15,7270
|15,7673
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,7204
|18,8143
|% 0,57
|
|Frank
|14,9675
|15,0576
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6815
|3,7000
|% 0,45
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,36
|
|Altın Gr.
|798
|798
|4,42
|
|Cumhuriyet
|5.304
|5.385
|49,00
|
|Tam
|5.277
|5.414
|47,67
|
|Yarım
|2.550
|2.619
|23,06
|
|Çeyrek
|1.279
|1.310
|11,53
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,03
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|0,69
|