***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.10.2022 16:34
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş. 67000000 TRY 100
TOPLAM 67000000 TRY
17:083.852
En Yüksek
|Değişim
|: 6,20%
|| 224,86
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.852
En Düşük
3.641
17:0818,5862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:0818,1978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1332
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2127
En Düşük
18,0503
17:08993,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 11,90
|Açılış
|: 993,87
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:06
|AKBNK
|14,85
|1.478.099.303
|% 10,00
|
|AZTEK
|20,46
|201.594.326
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.878.117
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.330.180
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.172.620
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,70
|54.742.217
|% -6,19
|
|MEGAP
|4,70
|54.742.217
|% -6,19
|
|ESCOM
|25,92
|35.116.834
|% -5,05
|
|THYAO
|97,95
|7.962.197.253
|% 8,83
|
|PETKM
|14,35
|4.470.421.927
|% -1,64
|
|EKGYO
|4,46
|3.702.669.952
|% 5,69
|
|ASELS
|32,70
|3.594.271.018
|% 5,01
|
|SISE
|31,20
|3.386.584.615
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,46
|3.702.669.952
|% 5,69
|
|ISCTR
|9,39
|2.870.352.968
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|569.473.099
|% 9,88
|
|PETKM
|14,35
|4.470.421.927
|% -1,64
|
|YKBNK
|9,71
|2.877.737.020
|% 9,97
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5768
|18,5845
|% 0,09
|
|Euro
|18,1893
|18,2033
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,0191
|21,1245
|% 1,57
|
|Frank
|18,5609
|18,6727
|% 0,93
|
|Riyal
|4,9273
|4,9520
|% 0,01
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|20,15
|
|Altın Gr.
|995
|995
|12,88
|
|Cumhuriyet
|6.686
|6.787
|70,00
|
|Tam
|6.710
|6.767
|-23,00
|
|Yarım
|3.269
|3.308
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.654
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,28
|0,35
|
|B. Petrol
|92,93
|92,93
|1,30
|
Seans Raporu
17:06
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-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 207, 16 artarak (% 6.46 ) 3, 415
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKBNK, KLRHO, GESAN, MZHLD, CONSE, SAHOL, IPEKE, GARAN, AKBNK, ERCB
-
17:20
ESCAR, BASGZ, KAREL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19IPEKE
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 435, 549 adet işlem
-
17:17HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 250, 079, 446 adet işlem