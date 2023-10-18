Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.10.2023 13:41
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'nin hakim ortağı Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
EREN SARIÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de İş Geliştirme ve İş Yönetimi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılıkları ve Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN KAĞAN DAĞTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Mürahhas Üyesi ve Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
BORA YALINAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
MEHMET YÖRÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207429


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:547.925
Değişim :  -2,34% |  -189,90
Açılış :  7.965  
Önceki Kapanış :  8.115  
En Düşük
7.911 En Yüksek
8.015
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVTUR 8,47 16.151.811 % 10,00  
MRSHL 1.476,40 703.369.109 % 10,00  
BRKO 4,84 7.493.632 % 10,00  
TETMT 2.584,90 17.332.339 % 10,00  
CMBTN 1.426,40 180.481.927 % 9,99  
daha fazla
15:53 Alış Satış %  
Dolar 28,0049 28,0101 % 0,27  
Euro 29,6009 29,6140 % 0,11  
Sterlin 34,0044 34,1750 % 0,15  
Frank 31,0201 31,2070 % 0,29  
Riyal 7,4440 7,4813 % 0,18  
daha fazla
15:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.948 1.949 25,42  
Altın Gr. 1.754 1.754 25,59  
Cumhuriyet 12.102 12.285 173,00  
Tam 11.856 11.935 164,00  
Yarım 5.946 5.990 82,00  
Çeyrek 2.964 2.995 41,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,19 0,37  
Gümüş Gr. 20,85 20,87 0,36  
B. Petrol 91,42 91,42 1,52  
Seans Raporu 15:53
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru