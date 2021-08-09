Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

09.08.2021 23:49



***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2021
Karar Sayısı
2021/10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
  
 II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
   SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.'nin 01.01.2021 - 30.06.2021 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 15.04.2019 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan  2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş bir önceki dönem ile karşılaştırmalı, Bireysel Finansal Rapor'u, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık")'nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik"  uygun olarak hazırlanan finansal tablo ve dipnotları ile uyumlu bağımsız denetiminden geçmiş, 01.01.2021-30.06.2021 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
Bireysel Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu , önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Bireysel Finansal Rapor'un, Şirketin aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirketin işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,
 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili                                         Yönetim Kurulu Üyesi  
                
Eren Sarıçoğlu                                                                    Ayhan Sırtıkara    




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956611


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.433
Değişim :  -0,15% |  -2,15
Açılış :  1.437  
Önceki Kapanış :  1.435  
En Yüksek
1.443 En Düşük
1.432
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SUMAS 75,35 1.595.634 % 10,00  
GENIL 14,30 575.043.364 % 10,00  
CANTE 11,99 99.130.036 % 10,00  
SELGD 5,61 19.562.322 % 10,00  
BRYAT 346,60 101.131.763 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6190 8,6212 % -0,20  
Euro 10,1613 10,1762 % 0,15  
Sterlin 11,9144 11,9742 % -0,01  
Frank 9,3371 9,3933 % -0,44  
Riyal 2,2940 2,3055 % 0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -0,32  
Altın Gr. 480 480 -8,67  
Cumhuriyet 3.208 3.257 -36,00  
Tam 3.190 3.271 -38,70  
Yarım 1.542 1.582 -18,72  
Çeyrek 773 791 -9,36  
Gümüş.Ons 23,42 23,48 0,01  
Gümüş Gr. 6,48 6,50 -0,01  
B. Petrol 69,22 69,22 -1,48  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru