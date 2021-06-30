***TAC* *AGYO* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
30.06.2021 14:23
***TAC******AGYO******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Şirketimizin 23.06.2021 tarihli Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan ve Birincil Piyasada satışa sunulan 104.125,364 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek / tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
HARUN ZEREY 20.000 % 19,21 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
NİHAT İPEK 59.027 % 56,69 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
TOLUN KUDALOĞLU 20.000 % 19,21 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945048
BIST
14:261.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,99
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.365
14:268,6778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0561
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6673
14:2610,3337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0639
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3114
14:26491,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,15
|Açılış
|: 491,40
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler14:26
|PKENT
|2.585,90
|5.728.655
|% 10,00
|
|FADE
|22,44
|57.086.190
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.765.331
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.979.269
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.874.089
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.283.092
|% -10,00
|
|OZRDN
|10,00
|21.550.145
|% -8,68
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|VANGD
|5,41
|23.902.673
|% -6,88
|
|GARAN
|8,35
|900.081.795
|% 1,21
|
|THYAO
|13,46
|595.371.598
|% 0,52
|
|KUTPO
|62,80
|451.959.733
|% 5,10
|
|SASA
|27,68
|278.255.103
|% -2,12
|
|KOZAL
|118,30
|270.855.536
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,90
|223.333.072
|% -1,04
|
|GARAN
|8,35
|900.081.795
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,18
|220.748.927
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,31
|259.050.502
|% -0,19
|
|THYAO
|13,46
|595.371.598
|% 0,52
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6758
|8,6778
|% -0,64
|
|Euro
|10,3206
|10,3337
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,9983
|12,0584
|% -0,45
|
|Frank
|9,3601
|9,4165
|% -0,87
|
|Riyal
|2,3069
|2,3184
|% -0,63
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-1,11
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.257
|3.306
|-3,00
|
|Tam
|3.241
|3.325
|-2,14
|
|Yarım
|1.567
|1.608
|-1,04
|
|Çeyrek
|786
|804
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|0,94
|