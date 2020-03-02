***TAC* *BUCIM* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
02.03.2020 14:25
***TAC******BUCIM******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'nci maddesine istinaden, 105.815.808 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %70,1069 oranında arttırılarak 180.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun 17.10.2019 tarih ve 1044 sayılı kararı çerçevesinde hazırlanan izahname SPK tarafından 30.01.2020 tarih 29833736 – 105.01.01.01-E.1386 sayılı yazı ekinde onaylanmış olup, rüçhan hakkı pazarında 10.02.2020 – 24.02.2020 tarihleri arasında işlem görmüştür.
Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen paylardan 754.491,578 TL nominal değerli bölümü için rüçhan hakkı kullanılmamış olup, söz konusu paylar Şirketimiz aracılığıyla 27.02.2020 ve 28.02.2020 tarihlerinde satışa arz edilmiştir. İkinci arz 27.02.2020 tarihinde tamamlanmış olup satışa sunulan payların %5'inden fazlasınıalan gerçek/ tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
FİBA EMEKLİLİK A.Ş. VE HAYAT A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 100.000 % 13,25 TÜZEL KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 100.000 % 13,25 TÜZEL KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 100.000 % 13,25 TÜZEL KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
FİBA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 100.0RKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
POLSAN TURİZM TEKNOLOJİ İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 150.000 % 19,88 TÜZEL KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
HARUN ZEREY 38.000 % 5,04 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
SEDAT YAR 110.000 % 14,58 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823273
BIST