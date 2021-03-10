***TAC* *BUCIM* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***TAC******BUCIM******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BUCIM]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarBursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin sermayesinin 180.000.000 TL`den 500.000.000 TL`ye artırılması kapsamında ihraç edilen 320.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 1.541.916,346 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıSEDAT YAR 467.084 % 30,29 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaTOLUN KUDALOĞLU 285.006 % 18,48 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaRÜŞTÜ BORAN KESKİNER 305.000 % 19,78 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaORHAN ÖZ 233.297 % 15,13 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaBEYHAN TUNÇYÜREK ERDEM 106.501 % 6,91 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916873BIST