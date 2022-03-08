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***TAC* *BUCIM* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

08.03.2022 13:06
***TAC* *BUCIM* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Arac


***TAC******BUCIM******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

[BUCIM]
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin sermayesinin 500.000.000 TL`den 1.500.000.000 TL`ye artırılması kapsamında ihraç edilen 1.000.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 3.370.015 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 250.000 % 7 FON TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 250.000 % 7 TÜZEL TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
HARUN ZEREY 525.000 % 16 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
MURAT ÖZTÜRK 250.000 % 7 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 800.000 % 24 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
TOLUN KUDALOĞLU 860.000 % 26 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008100


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KOZAA 25,52 393.945.595 % 10,00  
KOZAL 144,60 1.219.541.998 % 9,96  
IPEKE 16,81 113.984.966 % 9,94  
BASGZ 12,10 133.983.344 % 9,11  
EKIZ 7,69 560.286 % 7,85  
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Frank 15,5459 15,6396 % 0,53  
Riyal 3,8514 3,8708 % 0,87  
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12:58 Alış Satış %  
Altın Ons 2.008 2.008 10,88  
Altın Gr. 936 936 13,09  
Cumhuriyet 6.198 6.291 160,00  
Tam 6.170 6.326 168,33  
Yarım 2.982 3.060 81,43  
Çeyrek 1.496 1.530 40,71  
Gümüş.Ons 26,01 26,05 0,38  
Gümüş Gr. 12,12 12,13 0,29  
B. Petrol 126 126 2,85  
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