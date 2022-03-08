***TAC* *BUCIM* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
08.03.2022 13:06
***TAC******BUCIM******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
[BUCIM]
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Evet (Yes)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin sermayesinin 500.000.000 TL`den 1.500.000.000 TL`ye artırılması kapsamında ihraç edilen 1.000.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 3.370.015 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 250.000 % 7 FON TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 250.000 % 7 TÜZEL TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
HARUN ZEREY 525.000 % 16 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
MURAT ÖZTÜRK 250.000 % 7 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 800.000 % 24 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
TOLUN KUDALOĞLU 860.000 % 26 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008100
BIST
12:582.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 26,92
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
12:5814,4982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1260
|Açılış
|: 14,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
12:5815,8119
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1659
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
12:58935,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 12,70
|Açılış
|: 935,34
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler12:58
|KOZAA
|25,52
|393.945.595
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.219.541.998
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|113.984.966
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,10
|133.983.344
|% 9,11
|
|EKIZ
|7,69
|560.286
|% 7,85
|
|GWIND
|6,14
|43.722.639
|% -6,40
|
|USAK
|1,40
|34.195.633
|% -5,41
|
|KONTR
|139,30
|147.131.035
|% -3,80
|
|AVHOL
|5,17
|8.165.857
|% -3,72
|
|SANEL
|7,86
|3.214.442
|% -3,68
|
|KRDMD
|15,09
|3.476.441.595
|% 4,43
|
|THYAO
|25,94
|2.912.210.779
|% 0,15
|
|EREGL
|35,32
|1.623.156.719
|% 2,14
|
|KOZAL
|144,60
|1.219.541.998
|% 9,96
|
|GARAN
|11,81
|897.227.634
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,09
|3.476.441.595
|% 4,43
|
|YKBNK
|3,68
|520.953.165
|% 1,10
|
|THYAO
|25,94
|2.912.210.779
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,12
|222.169.387
|% 0,95
|
|GARAN
|11,81
|897.227.634
|% 0,51
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4915
|14,4982
|% 0,88
|
|Euro
|15,7855
|15,8119
|% 1,06
|
|Sterlin
|18,9668
|19,0619
|% 0,98
|
|Frank
|15,5459
|15,6396
|% 0,53
|
|Riyal
|3,8514
|3,8708
|% 0,87
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|10,88
|
|Altın Gr.
|936
|936
|13,09
|
|Cumhuriyet
|6.198
|6.291
|160,00
|
|Tam
|6.170
|6.326
|168,33
|
|Yarım
|2.982
|3.060
|81,43
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|40,71
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,13
|0,29
|
|B. Petrol
|126
|126
|2,85
|