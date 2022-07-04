***TAC* *KLRHO* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









ama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKiler Holding A.Ş.paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040984BIST