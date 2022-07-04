***TAC* *KLRHO* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2022 09:25
ama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kiler Holding A.Ş.
paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040984
BIST
10:492.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 22,47
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
10:4916,8233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0688
|Açılış
|: 16,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7800
|
16,8233
En Düşük
16,7215
10:4917,5477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0688
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4100
|
17,5535
En Düşük
17,4493
10:49977,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,54
|Açılış
|: 977,60
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler10:47
|OYAYO
|9,35
|3.258.762
|% 8,09
|
|GESAN
|49,60
|183.140.557
|% 7,31
|
|BOBET
|7,00
|22.612.368
|% 6,22
|
|LINK
|31,72
|8.641.090
|% 6,09
|
|ULUUN
|23,94
|32.240.783
|% 5,28
|
|CANTE
|39,84
|30.878.217
|% -9,78
|
|ITTFH
|1,54
|17.037.211
|% -3,14
|
|OYLUM
|2,74
|2.396.579
|% -2,84
|
|BRKO
|1,40
|40.656
|% -2,78
|
|LIDFA
|10,86
|8.593.288
|% -2,60
|
|THYAO
|49,36
|725.319.720
|% 0,12
|
|SISE
|21,82
|515.292.459
|% 2,25
|
|KOZAL
|193,50
|503.247.905
|% 3,48
|
|EREGL
|26,92
|300.287.407
|% -0,52
|
|KRDMD
|11,30
|256.352.583
|% 0,09
|
|EKGYO
|2,82
|138.601.995
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,09
|31.318.242
|% 2,83
|
|ODAS
|2,91
|77.615.317
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,44
|115.903.824
|% 0,68
|
|SISE
|21,82
|515.292.459
|% 2,25
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8051
|16,8188
|% 0,38
|
|Euro
|17,5318
|17,5472
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,2995
|20,4013
|% 0,46
|
|Frank
|17,4592
|17,5644
|% 0,40
|
|Riyal
|4,4656
|4,4880
|% 0,32
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-2,70
|
|Altın Gr.
|977
|977
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|45,00
|
|Tam
|6.525
|6.614
|24,00
|
|Yarım
|3.194
|3.234
|12,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,08
|
Seans Raporu
10:47
daha fazla
-
11:02DYOBY
Yüzde 4.64 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 653, 931 adet işlem
-
11:01GESAN
Yüzde 7.31 oranında artışla 49.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 810, 804 adet işlem
-
11:00DERHL
Yüzde 4.82 oranında artışla 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 412, 522 adet işlem
-
10:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 11 artarak (% 1.06 ) 2, 684
-
10:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, THYAO, SODA