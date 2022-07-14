***TAC* *KRPLS* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
14.07.2022 15:33
***TAC******KRPLS******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ("KRPLS") Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporumuz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045385
BIST
16:572.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -7,59
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
16:5717,4924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0685
|Açılış
|: 17,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
16:5717,4358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1299
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
16:57957,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -13,36
|Açılış
|: 957,82
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler16:55
|DOAS
|91,35
|190.992.508
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.748.854
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.135.485
|% 9,86
|
|DOBUR
|46,34
|10.222.715
|% 9,34
|
|MARTI
|1,89
|87.459.866
|% 8,62
|
|SILVR
|22,04
|4.691.412
|% -9,97
|
|GESAN
|52,75
|308.867.092
|% -6,72
|
|IZFAS
|2,35
|4.758.539
|% -6,37
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|DAGHL
|23,52
|8.554.894
|% -6,00
|
|THYAO
|48,72
|4.894.653.758
|% -0,98
|
|SISE
|20,64
|987.577.857
|% -0,86
|
|ODAS
|3,27
|889.587.441
|% 7,21
|
|EREGL
|26,00
|785.006.784
|% 0,08
|
|KARSN
|7,33
|694.752.404
|% 6,08
|
|ODAS
|3,27
|889.587.441
|% 7,21
|
|EKGYO
|2,98
|674.069.479
|% 6,05
|
|TSKB
|2,11
|239.251.517
|% 5,50
|
|YKBNK
|4,19
|465.134.604
|% 0,24
|
|THYAO
|48,72
|4.894.653.758
|% -0,98
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4826
|17,4920
|% 0,39
|
|Euro
|17,4184
|17,4351
|% -0,74
|
|Sterlin
|20,5745
|20,6777
|% -0,27
|
|Frank
|17,6838
|17,7903
|% -0,11
|
|Riyal
|4,6458
|4,6691
|% 0,51
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-34,53
|
|Altın Gr.
|958
|958
|-13,25
|
|Cumhuriyet
|6.547
|6.646
|-21,00
|
|Tam
|6.551
|6.676
|-57,00
|
|Yarım
|3.192
|3.251
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.625
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,17
|-1,05
|
|Gümüş Gr.
|10,26
|10,28
|-0,49
|
|B. Petrol
|95,54
|95,54
|-4,03
|
Seans Raporu
16:55
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17:10BERA
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 631, 286 adet işlem
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Yüzde -3.46 oranında düşüşle 13.68 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 596, 385 adet işlem
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17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 98 kaybederek (% -0.70 ) 2, 546
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17:07XU100
Endeks 2, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 21, 193.00 milyon TL de
-
17:07ENKAI
Yüzde -3.44 oranında düşüşle 18.81 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 209, 123 adet işlem