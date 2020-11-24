***TAC* *KRVGD* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
24.11.2020 16:55
***TAC******KRVGD******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889774
BIST
17:111.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
17:117,9730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0857
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
17:119,4537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1157
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
17:11462,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,80
|Açılış
|: 462,83
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler17:11
|BFREN
|1.340,90
|131.966.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|308.389.261
|% 10,00
|
|KONYA
|1.186,20
|180.215.517
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|278.938.887
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|8,96
|4.480.558.512
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,10
|3.045.197.745
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,93
|2.148.726.130
|% -0,34
|
|GUBRF
|46,80
|1.677.758.278
|% -6,87
|
|THYAO
|11,81
|1.503.055.866
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,10
|3.045.197.745
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,93
|2.148.726.130
|% -0,34
|
|GARAN
|8,96
|4.480.558.512
|% -1,21
|
|TSKB
|2,55
|1.003.463.443
|% 7,14
|
|SKBNK
|1,51
|584.233.684
|% 2,03
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9644
|7,9730
|% 1,09
|
|Euro
|9,4449
|9,4537
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,5859
|10,6390
|% 1,08
|
|Frank
|8,7076
|8,7601
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1212
|2,1318
|% 1,16
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-29,89
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.130
|-78,00
|
|Tam
|3.071
|3.150
|-84,89
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-41,07
|
|Çeyrek
|744
|762
|-20,53
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,94
|-0,04
|
|B. Petrol
|46,75
|46,75
|0,71
|