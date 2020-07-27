***TAC* *TCRYT* *FADE*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
27.07.2020 18:04
***TAC******TCRYT******FADE*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862114
BIST
18:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.192
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|Önceki Kapanış
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1.203
En Düşük
1.192
18:056,8857
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En Düşük
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18:058,1176
En Yüksek
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|: 1,69%
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|Açılış
|: 8,0950
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 429,05
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|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
435,82
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|468.523.667
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|19.230.234
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|291.224
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.728.213
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.484,20
|2.708.144
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|440.406.980
|% -9,93
|
|DIRIT
|1,38
|960.735
|% -8,00
|
|UFUK
|6,92
|448.262
|% -6,99
|
|EGCEY
|1,08
|910.430
|% -6,90
|
|BMELK
|7,01
|139.942
|% -6,53
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% -1,77
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8390
|8,8833
|% 1,18
|
|Frank
|7,4543
|7,4992
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8311
|1,8402
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|37,26
|
|Altın Gr.
|429
|429
|10,42
|
|Cumhuriyet
|2.804
|2.833
|109,10
|
|Tam
|2.889
|2.913
|118,40
|
|Yarım
|1.402
|1.422
|54,80
|
|Çeyrek
|703
|712
|27,40
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|1,62
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|0,38
|
|B. Petrol
|43,92
|43,92
|0,14
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