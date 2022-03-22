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***TAC* *TCRYT* *KIMMR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından

22.03.2022 14:42
***TAC* *TCRYT* *KIMMR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu


***TAC******TCRYT******KIMMR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

SPK'nın  VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit  Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011950


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Altın Ons 1.927 1.927 -8,81  
Altın Gr. 918 918 -4,58  
Cumhuriyet 6.093 6.185 -22,00  
Tam 6.064 6.215 -21,06  
Yarım 2.931 3.007 -10,19  
Çeyrek 1.470 1.503 -5,09  
Gümüş.Ons 25,04 25,07 -0,15  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 -0,07  
B. Petrol 116 116 0,50  
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