***TAC* *TCRYT* *KIMMR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
23.03.2022 12:26
***TAC******TCRYT******KIMMR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/03/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu'na gerçekleşmelere ilişkin tablo eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012204
BIST
16:482.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -8,93
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
16:4814,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0254
|Açılış
|: 14,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8521
En Düşük
14,7784
16:4816,3023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0568
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2835
16:48923,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,24
|Açılış
|: 923,35
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,90
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler16:48
|ENSRI
|16,94
|36.961.432
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.248.692
|% 10,00
|
|KTSKR
|33,28
|132.200.947
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.658.584
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|105.117.675
|% 9,97
|
|PKENT
|258,20
|65.843.116
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,28
|1.157.519.512
|% -9,89
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|270,00
|73.388.738
|% -6,22
|
|AYCES
|68,00
|8.148.088
|% -6,14
|
|GARAN
|12,11
|3.151.418.954
|% 1,51
|
|THYAO
|28,18
|1.962.444.441
|% -1,19
|
|KRDMD
|15,17
|1.357.875.921
|% -0,59
|
|HEKTS
|18,14
|1.206.775.723
|% 4,67
|
|DOHOL
|3,28
|1.157.519.512
|% -9,89
|
|DOHOL
|3,28
|1.157.519.512
|% -9,89
|
|GARAN
|12,11
|3.151.418.954
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,01
|675.765.865
|% -2,20
|
|ODAS
|1,61
|270.869.223
|% -2,42
|
|EKGYO
|2,34
|383.162.881
|% 0,00
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8444
|14,8477
|% 0,17
|
|Euro
|16,2909
|16,3023
|% -0,35
|
|Sterlin
|19,5227
|19,6206
|% -0,43
|
|Frank
|15,8231
|15,9185
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9465
|3,9663
|% 0,13
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|13,20
|
|Altın Gr.
|922
|922
|5,96
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|43,00
|
|Tam
|6.085
|6.237
|54,58
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|26,40
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|13,20
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,15
|
|B. Petrol
|121
|121
|5,24
|