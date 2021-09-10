***TAC* *TCRYT* *KIMMR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TAC******TCRYT******KIMMR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [KIMMR]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGayrimenkul Değerleme Raporu ARNAVUTKÖYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963300BIST