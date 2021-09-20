***TAC* *TCRYT* *KIMMR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 11:00
ama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. . paylarının halka arzında
ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan kişilerin yaptıkları pay alım bilgisi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964478
BIST
15:161.388
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -31,38
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
15:168,6720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0252
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
15:1610,1595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0193
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
15:16490,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,40
|Açılış
|: 490,43
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler15:16
|EDIP
|3,76
|47.943.015
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.958.626
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|OYLUM
|8,13
|20.583.923
|% 9,72
|
|KTSKR
|58,45
|5.293.430
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,60
|33.205.670
|% -8,22
|
|NUGYO
|13,49
|8.894.650
|% -8,17
|
|BRYAT
|377,50
|53.611.237
|% -7,86
|
|ISKPL
|6,66
|141.053.838
|% -7,63
|
|TEZOL
|18,99
|1.173.442.980
|% 2,98
|
|THYAO
|12,56
|657.201.037
|% -1,26
|
|GARAN
|9,14
|636.644.487
|% -2,66
|
|YKBNK
|2,35
|338.668.619
|% -4,08
|
|EREGL
|16,53
|321.731.271
|% -2,99
|
|YKBNK
|2,35
|338.668.619
|% -4,08
|
|EKGYO
|1,77
|184.705.121
|% -2,75
|
|GARAN
|9,14
|636.644.487
|% -2,66
|
|ODAS
|1,34
|85.294.222
|% -3,60
|
|TEZOL
|18,99
|1.173.442.980
|% 2,98
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6678
|8,6720
|% 0,29
|
|Euro
|10,1548
|10,1595
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,8142
|11,8734
|% -0,21
|
|Frank
|9,2970
|9,3530
|% 0,64
|
|Riyal
|2,3058
|2,3174
|% 0,30
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|3,05
|
|Altın Gr.
|489
|490
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|17,00
|
|Tam
|3.228
|3.309
|17,07
|
|Yarım
|1.560
|1.601
|8,26
|
|Çeyrek
|783
|800
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|-1,53
|