***TAC* *TCRYT* *KIMMR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









ama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. . paylarının halka arzındaortaklıkta idari sorumluluğu bulunan kişilerin yaptıkları pay alım bilgisi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964478BIST