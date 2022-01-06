***TAC* *TCRYT* *KTSKR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
06.01.2022 12:59
***TAC******TCRYT******KTSKR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989286
BIST
15:122.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,12
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
15:1213,7835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1154
|Açılış
|: 13,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
15:1215,6118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1469
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
15:12795,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,87
|Açılış
|: 795,73
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler15:12
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.767.975
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,90
|9.273.844
|% 9,06
|
|YESIL
|2,01
|91.821.056
|% 7,49
|
|ELITE
|22,04
|46.270.825
|% -9,97
|
|IHAAS
|10,47
|7.649.257
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,26
|61.655.388
|% -7,16
|
|MARKA
|3,99
|3.095.510
|% -6,12
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|THYAO
|25,20
|2.813.044.703
|% 5,44
|
|EREGL
|30,52
|1.738.201.032
|% -1,10
|
|GARAN
|11,49
|1.653.846.699
|% 0,35
|
|SISE
|14,70
|1.268.129.876
|% 2,01
|
|KRDMD
|10,45
|1.141.515.182
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,52
|931.207.147
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,26
|335.393.561
|% -1,31
|
|GARAN
|11,49
|1.653.846.699
|% 0,35
|
|THYAO
|25,20
|2.813.044.703
|% 5,44
|
|KRDMD
|10,45
|1.141.515.182
|% 1,46
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7564
|13,7835
|% 0,84
|
|Euro
|15,5695
|15,6118
|% 0,95
|
|Sterlin
|18,5568
|18,6499
|% 0,59
|
|Frank
|14,9110
|15,0008
|% 0,62
|
|Riyal
|3,6525
|3,6708
|% 0,76
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-10,78
|
|Altın Gr.
|795
|795
|0,00
|
|Cumhuriyet
|5.270
|5.350
|10,00
|
|Tam
|5.257
|5.394
|22,87
|
|Yarım
|2.541
|2.609
|11,06
|
|Çeyrek
|1.274
|1.305
|5,53
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,31
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|-0,16
|
|B. Petrol
|81,69
|81,69
|0,89
|
Seans Raporu
15:12
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15:27INTEM
Yüzde 5.21 oranında artışla 109.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 169 adet işlem
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15:26XU030
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15:26XU100
Endeks 2, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 21, 826.00 milyon TL de
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15:26RTALB
Yüzde 5.72 oranında artışla 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 888, 637 adet işlem
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15:25LIDFA
Yüzde 6.54 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 420, 863 adet işlem