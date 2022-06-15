***TAC* *TCRYT* *KTSKR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
15.06.2022 21:34
***TAC******TCRYT******KTSKR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Kütahya Şeker Fabrikaları A.Ş:'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037539
BIST
18:052.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 22,20
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.534
En Düşük
2.502
18:0517,2885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0239
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
18:0518,0712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0621
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,8934
18:051.018,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 14,75
|Açılış
|: 1.018,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|243,40
|9.238.047
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,94
|7.916.951
|% 9,94
|
|YGGYO
|20,36
|5.404.085
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.539.995
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|9.221.393
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,45
|36.885.520
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|9.265.763
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.296,60
|433.343
|% -7,12
|
|FONET
|14,83
|320.191.047
|% -6,02
|
|GARFA
|14,55
|3.282.346
|% -4,96
|
|THYAO
|48,44
|5.876.338.878
|% 3,37
|
|EREGL
|29,96
|3.241.234.388
|% -1,51
|
|SISE
|21,80
|2.186.271.591
|% -0,64
|
|SASA
|44,72
|1.939.990.374
|% 0,36
|
|AKBNK
|8,66
|1.117.971.135
|% 2,73
|
|TSKB
|2,15
|637.139.958
|% -2,27
|
|MARTI
|1,51
|377.487.969
|% 7,86
|
|YKBNK
|4,76
|954.914.256
|% 3,03
|
|DOHOL
|4,11
|806.711.119
|% 1,99
|
|ISCTR
|4,77
|738.318.843
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2461
|17,2885
|% 0,14
|
|Euro
|18,0045
|18,0712
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,9324
|21,0374
|% 1,33
|
|Frank
|17,2669
|17,3709
|% 0,54
|
|Riyal
|4,5922
|4,6152
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|11,55
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|8,28
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.713
|6.845
|57,00
|
|Yarım
|3.296
|3.348
|28,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.674
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,42
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,31
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 389, 092 adet işlem
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17:57RTALB
Yüzde 7.37 oranında artışla 15.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 644, 501 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 31, 995.00 milyon TL de
-
17:56TUKAS
Yüzde 5.75 oranında artışla 14.15 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 272, 808 adet işlem
-
17:55RALYH
Yüzde 6.87 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 811, 069 adet işlem