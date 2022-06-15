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***TAC* *TCRYT* *KTSKR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından

15.06.2022 21:34
***TAC* *TCRYT* *KTSKR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu


***TAC******TCRYT******KTSKR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

SPK'nın  VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Kütahya Şeker Fabrikaları A.Ş:'nin Fiyat Tespit  Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037539


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UFUK 67,00 1.539.995 % 9,93  
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Dolar 17,2461 17,2885 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 11,55  
Altın Gr. 1.012 1.012 8,28  
Cumhuriyet 6.738 6.840 24,00  
Tam 6.713 6.845 57,00  
Yarım 3.296 3.348 28,00  
Çeyrek 1.651 1.674 14,00  
Gümüş.Ons 21,39 21,42 0,35  
Gümüş Gr. 11,99 12,01 0,31  
B. Petrol 120 120 -1,42  
Seans Raporu 18:05
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