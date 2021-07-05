***TAC* *TCRYT* *KTSKR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
05.07.2021 14:36
***TAC******TCRYT******KTSKR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. paylarının halka arzında %5 ten fazla pay alan yatırımcılar aşağıdadır
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1.200.000 % 12,8 Tüzel Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
KİLER HOLDİNG A.Ş. 1.100.000 % 11,7 Tüzel Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946160
BIST
15:461.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,52
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:468,6697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0099
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:4610,2930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0053
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
15:46499,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 499,11
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:44
|VAKFN
|11,77
|8.722.707
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.553.979
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.745.892
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.435.057
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|35.491.505
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.143.572
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|64.627.272
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|DAGHL
|14,14
|6.328.715
|% -4,14
|
|THYAO
|14,00
|807.329.358
|% 1,89
|
|GARAN
|8,53
|595.607.230
|% 1,55
|
|KOZAL
|110,00
|487.509.589
|% -2,48
|
|SASA
|29,58
|452.928.035
|% 3,35
|
|ARCLK
|32,60
|291.300.678
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,21
|166.035.843
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,27
|90.729.146
|% 4,96
|
|GARAN
|8,53
|595.607.230
|% 1,55
|
|THYAO
|14,00
|807.329.358
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,64
|143.623.366
|% 6,45
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6668
|8,6703
|% -0,11
|
|Euro
|10,2859
|10,2926
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9626
|12,0226
|% -0,05
|
|Frank
|9,3654
|9,4218
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3029
|2,3145
|% -0,19
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,30
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|4,16
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|2,01
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,32
|76,32
|0,15
|