***TAC* *TCRYT* *KTSKR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
25.06.2021 20:54
***TAC******TCRYT******KTSKR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [KTSKR]
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Açıklamalar
Kütahya Şeker Fabrikası AŞ 31.03.2021 Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944294
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,93
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.392
18:058,7748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0661
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7778
En Düşük
8,6753
18:0510,4749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0690
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4896
En Düşük
10,3652
18:05501,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,20
|Açılış
|: 501,25
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
502,86
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|4,18
|39.216.415
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.988.869
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|25.635.227
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
|
|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
|
|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
|
|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
|
|CEOEM
|12,15
|33.556.894
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.777.598
|% -9,86
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% -2,26
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7640
|8,7740
|% 0,75
|
|Euro
|10,4617
|10,4757
|% 0,67
|
|Sterlin
|12,1428
|12,2037
|% 0,44
|
|Frank
|9,5179
|9,5753
|% 0,73
|
|Riyal
|2,3317
|2,3434
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|2,42
|
|Altın Gr.
|501
|501
|4,37
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|76,12
|76,12
|0,56
|