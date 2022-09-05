***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
05.09.2022 15:36
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER ANONIM SIRKETI ESAS SOZLESME
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 17/05/2021 17/05/2021 10329
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060154
BIST
16:403.350
En Yüksek
|Değişim
|: 3,94%
|| 127,03
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.350
En Düşük
3.248
16:4018,2286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
16:4018,1048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0141
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
16:401.002,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.002,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler16:40
|KRDMD
|12,88
|2.735.411.032
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.454.065
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|39.940.020
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.546.598
|% 9,97
|
|VAKBN
|9,17
|1.822.983.310
|% 9,95
|
|MTRKS
|42,78
|50.711.651
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,00
|74.778.903
|% -8,71
|
|DOGUB
|10,49
|17.196.463
|% -6,92
|
|MOBTL
|2,30
|197.552.196
|% -5,74
|
|EGGUB
|73,00
|99.741.412
|% -4,89
|
|YKBNK
|8,21
|9.118.570.837
|% 5,12
|
|EREGL
|30,86
|7.010.223.134
|% 9,51
|
|THYAO
|73,70
|6.305.168.154
|% 2,65
|
|GARAN
|25,74
|5.987.645.347
|% 5,58
|
|AKBNK
|14,23
|5.799.229.567
|% 9,21
|
|YKBNK
|8,21
|9.118.570.837
|% 5,12
|
|EKGYO
|4,38
|4.017.374.991
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,23
|5.799.229.567
|% 9,21
|
|ISCTR
|9,58
|3.700.256.355
|% 8,37
|
|GARAN
|25,74
|5.987.645.347
|% 5,58
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2186
|18,2286
|% 0,16
|
|Euro
|18,0977
|18,1048
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,8932
|20,9980
|% 0,02
|
|Frank
|18,5071
|18,6186
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8331
|4,8574
|% 0,13
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-1,31
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,18
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.758
|6.809
|44,00
|
|Yarım
|3.293
|3.329
|22,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|96,54
|96,54
|3,52
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:55AGYO
Yüzde 7.39 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 686, 412 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 3, 345 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 79 üstünde . İşlem hacmi 85, 529.00 milyon TL de
-
16:54PRKME
Yüzde 9.44 oranında artışla 14.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 229, 364 adet işlem
-
16:53RAYSG
Yüzde 7.95 oranında artışla 12.90 lira fiyatla işlem gören hissede 250, 559 adet işlem
-
16:51TSKB
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 132, 951 adet işlem