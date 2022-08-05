***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2022-30/06/2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporumuz İlişikte Pdf Dosya Olarak Sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052482BIST