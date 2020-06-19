***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/05/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıTakasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTürkiye sermaye piyasalarında üyelerine takas, saklama, mutabakat, merkezi karşı taraf ve bankacılık hizmetleri sunulması.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi600 Milyon TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih19.06.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıVadeli DeğilEdinilen Payların Nominal Tutarı484.000 TL Nominal değerli (4.840.000 adet)Beher Payın Alış Fiyatı3,6194 TLToplam Tutar1.751.789,60 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%0,0807Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%5,00Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%5,00Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,0025İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 0,2392Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBulunmamaktadır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıDelta Menkul Değerler A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi21/05/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDefter DeğeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ndeki payı %5'e yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852012BIST