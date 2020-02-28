***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.137.840 19.474.842 7.460.354 33.624.772 6.262.569 163.345.600 50.577 163.396.177Transferler148.469 6.114.100 -6.262.569 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-429.417 27.834.469 0 0 -3.303.610 24.101.442 -12.211 24.089.231Kar Payları-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.567.257 47.309.311 7.608.823 37.738.872 -3.303.610 185.447.042 38.366 185.485.408Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.567.257 47.309.311 7.608.823 37.738.872 -3.303.610 185.447.042 38.366 185.485.408Transferler0 -3.303.610 3.303.610 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -169.590 21.368.544 0 0 8.090.352 29.289.306 22.719 29.312.025Kar Payları0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 80.000 80.000Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 213.877.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-55.894.925 -45.289.646Dönem Karı (Zararı)8.113.071 -3.303.610Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.113.071 -3.303.610Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.532.302 -3.465.841Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 4.589.837 2.741.086Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28.351.381 88.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.452.281 350.624Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -391.214 -262.548Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 27.290.314Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-455.414 -795.376Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-455.414 -795.376Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -2.488.362 -2.312.483Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler15 -3.465.140 -3.187.144İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-96.661.056 -40.724.573Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)13.922.422 -145.271.862Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-121.258.264 29.628.754İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.332.053 -674.905İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-112.926.211 30.303.659Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.352.080 22.004.278İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)45.965 -34.538İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10.306.115 22.038.816Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler94.605.310 -60.092.489İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)66.632 1.484.253İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)94.538.678 -61.576.742Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-50.884.263 125.153.738Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -499.597 -516.852Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler941.355 1.065.189İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)941.355 1.065.189İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-43.840.099 -12.695.329Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-43.840.099 -12.695.329Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-62.015.683 -47.494.024Alınan Temettüler19 6.598.701 3.062.019Vergi İadeleri (Ödemeleri)-477.943 -857.641YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.607.072 -3.901.157Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.955 296.893Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.955 296.893Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.612.027 -4.198.050Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -983.794 -2.595.708Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.628.233 -1.602.342FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI66.228.850 45.120.145Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri66.772.281 46.322.468İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri66.772.281 46.322.468Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 456.569 797.677Ödenen Temettüler-1.000.000 -2.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.726.853 -4.070.658Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi692.402 1.090.297NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.419.255 -2.980.361DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.673.446 9.653.807DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 14.092.701 6.673.446Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 77.387.809 33.277.014Finansal Yatırımlar102.654.198 134.907.809Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar102.654.198 134.907.809Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 102.654.198 134.907.809Ticari Alacaklar259.713.488 132.605.621İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,23 9.591.002 1.258.949İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 250.122.486 131.346.672Diğer Alacaklar3.964.385 12.374.127İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 45.965İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.964.385 12.328.162Peşin Ödenmiş Giderler585.736 604.221İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 585.736 604.221Diğer Dönen Varlıklar14 686.193 1.768.311İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar686.193 1.768.311ARA TOPLAM444.991.809 315.537.103TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR444.991.809 315.537.103DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar122.833.951 110.424.532Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 122.833.951 110.424.532Diğer Alacaklar3.444.431 6.079.172İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar50.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.444.431 6.029.172Maddi Duran Varlıklar8 23.532.944 24.214.446Binalar17.832.654 18.585.040Tesis, Makine ve Cihazlar2.928.584 2.900.254Taşıtlar26.153 38.886Mobilya ve Demirbaşlar95.723 38.466Özel Maliyetler2.649.830 2.651.800Kullanım Hakkı Varlıkları10 923.294Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.389.341 2.397.274Bilgisayar Yazılımları9 3.389.341 2.397.274Peşin Ödenmiş Giderler289.512 466.649İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 289.512 466.649TOPLAM DURAN VARLIKLAR154.413.473 143.582.073TOPLAM VARLIKLAR599.405.282 459.119.176KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar177.670.276 156.827.979İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 177.670.276 156.827.979Banka Kredileri63.039.554 110.505.511Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.535.973İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları113.094.749 46.322.468Ticari Borçlar185.779.996 91.174.686İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,23 71.018 4.386İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 185.708.978 91.170.300Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar481.277 67.704Diğer Borçlar7 3.358.542 2.891.621İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.391İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.352.151 2.891.621Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.272.480 3.187.144İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.272.480 3.187.144Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü477.943Kısa Vadeli Karşılıklar1.807.651 1.947.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 593.365 611.128Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.214.286 1.336.630Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.554 9.555İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.554 9.555ARA TOPLAM370.859.719 256.106.447TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER370.859.719 256.106.447UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar374.753 5.329.032İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar374.753 5.329.032Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 374.753 5.329.032Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.420.785İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.420.785Uzun Vadeli Karşılıklar2.591.089 1.408.642Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.591.089 1.408.642Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 11.702.288 9.368.862TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.668.130 17.527.321TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER385.527.849 273.633.768ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar213.736.348 185.447.042Ödenmiş Sermaye16 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 22.660.903 22.660.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)66.941.008 45.742.054Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Diğer Kazançlar (Kayıplar)66.941.008 45.742.054Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.608.823 7.608.823Yasal Yedekler16 7.608.823 7.608.823Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33.435.262 37.738.872Net Dönem Karı veya Zararı8.090.352 -3.303.610Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 141.085 38.366TOPLAM ÖZKAYNAKLAR213.877.433 185.485.408TOPLAM KAYNAKLAR599.405.282 459.119.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 29.599.248.442 23.563.394.276Satışların Maliyeti17 -29.532.106.120 -23.533.965.474TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)67.142.322 29.428.802BRÜT KAR (ZARAR)67.142.322 29.428.802Genel Yönetim Giderleri18 -83.389.290 -56.261.352Pazarlama Giderleri18 -11.187.198 -8.571.706Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 71.261.953 77.132.263Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -5.804.992 -21.612.145ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.022.795 20.115.862FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.022.795 20.115.862Finansman Giderleri20 -32.398.086 -25.744.166SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.624.709 -5.628.304Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.488.362 2.312.483Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -477.943Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 2.966.305 2.312.483SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.113.071 -3.315.821DÖNEM KARI (ZARARI)8.113.071 -3.315.821Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22.719 -12.211Ana Ortaklık Payları8.090.352 -3.303.610Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.511.732 -7.388.034Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-212.001 -536.771Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.299.731 -6.851.263Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri42.411 107.354Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-5.342.142 -6.958.617Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar26.710.686 34.793.086Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26.710.686 34.793.086Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)26.710.686 34.793.086DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.198.954 27.405.052TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.312.025 24.089.231Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22.719 -12.211Ana Ortaklık Payları29.289.306 24.101.442http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822971BIST