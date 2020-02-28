***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
28.02.2020 18:30
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.137.840 19.474.842 7.460.354 33.624.772 6.262.569 163.345.600 50.577 163.396.177
Transferler
148.469 6.114.100 -6.262.569 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-429.417 27.834.469 0 0 -3.303.610 24.101.442 -12.211 24.089.231
Kar Payları
-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.567.257 47.309.311 7.608.823 37.738.872 -3.303.610 185.447.042 38.366 185.485.408
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.567.257 47.309.311 7.608.823 37.738.872 -3.303.610 185.447.042 38.366 185.485.408
Transferler
0 -3.303.610 3.303.610 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -169.590 21.368.544 0 0 8.090.352 29.289.306 22.719 29.312.025
Kar Payları
0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 80.000 80.000
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 213.877.433
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.894.925 -45.289.646
Dönem Karı (Zararı)
8.113.071 -3.303.610
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.113.071 -3.303.610
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.532.302 -3.465.841
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 4.589.837 2.741.086
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.351.381 88.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.452.281 350.624
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -391.214 -262.548
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 27.290.314
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-455.414 -795.376
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-455.414 -795.376
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -2.488.362 -2.312.483
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -3.465.140 -3.187.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.661.056 -40.724.573
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
13.922.422 -145.271.862
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.258.264 29.628.754
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.332.053 -674.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-112.926.211 30.303.659
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.352.080 22.004.278
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
45.965 -34.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.306.115 22.038.816
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
94.605.310 -60.092.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
66.632 1.484.253
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
94.538.678 -61.576.742
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-50.884.263 125.153.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -499.597 -516.852
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
941.355 1.065.189
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
941.355 1.065.189
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.840.099 -12.695.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-43.840.099 -12.695.329
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-62.015.683 -47.494.024
Alınan Temettüler
19 6.598.701 3.062.019
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-477.943 -857.641
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.607.072 -3.901.157
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.955 296.893
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.955 296.893
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.612.027 -4.198.050
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -983.794 -2.595.708
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.628.233 -1.602.342
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.228.850 45.120.145
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.772.281 46.322.468
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
66.772.281 46.322.468
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 456.569 797.677
Ödenen Temettüler
-1.000.000 -2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.726.853 -4.070.658
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
692.402 1.090.297
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.419.255 -2.980.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.673.446 9.653.807
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.092.701 6.673.446
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 77.387.809 33.277.014
Finansal Yatırımlar
102.654.198 134.907.809
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
102.654.198 134.907.809
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 102.654.198 134.907.809
Ticari Alacaklar
259.713.488 132.605.621
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,23 9.591.002 1.258.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 250.122.486 131.346.672
Diğer Alacaklar
3.964.385 12.374.127
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 45.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.964.385 12.328.162
Peşin Ödenmiş Giderler
585.736 604.221
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 585.736 604.221
Diğer Dönen Varlıklar
14 686.193 1.768.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
686.193 1.768.311
ARA TOPLAM
444.991.809 315.537.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
444.991.809 315.537.103
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
122.833.951 110.424.532
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 122.833.951 110.424.532
Diğer Alacaklar
3.444.431 6.079.172
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.444.431 6.029.172
Maddi Duran Varlıklar
8 23.532.944 24.214.446
Binalar
17.832.654 18.585.040
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.928.584 2.900.254
Taşıtlar
26.153 38.886
Mobilya ve Demirbaşlar
95.723 38.466
Özel Maliyetler
2.649.830 2.651.800
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 923.294
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.389.341 2.397.274
Bilgisayar Yazılımları
9 3.389.341 2.397.274
Peşin Ödenmiş Giderler
289.512 466.649
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 289.512 466.649
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
154.413.473 143.582.073
TOPLAM VARLIKLAR
599.405.282 459.119.176
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
177.670.276 156.827.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 177.670.276 156.827.979
Banka Kredileri
63.039.554 110.505.511
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.535.973
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
113.094.749 46.322.468
Ticari Borçlar
185.779.996 91.174.686
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,23 71.018 4.386
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 185.708.978 91.170.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
481.277 67.704
Diğer Borçlar
7 3.358.542 2.891.621
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.391
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.352.151 2.891.621
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.272.480 3.187.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.272.480 3.187.144
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
477.943
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.807.651 1.947.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 593.365 611.128
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.214.286 1.336.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.554 9.555
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.554 9.555
ARA TOPLAM
370.859.719 256.106.447
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
370.859.719 256.106.447
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
374.753 5.329.032
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
374.753 5.329.032
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 374.753 5.329.032
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.420.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.420.785
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.591.089 1.408.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.591.089 1.408.642
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 11.702.288 9.368.862
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.668.130 17.527.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
385.527.849 273.633.768
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
213.736.348 185.447.042
Ödenmiş Sermaye
16 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
66.941.008 45.742.054
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
66.941.008 45.742.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.608.823 7.608.823
Yasal Yedekler
16 7.608.823 7.608.823
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.435.262 37.738.872
Net Dönem Karı veya Zararı
8.090.352 -3.303.610
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 141.085 38.366
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
213.877.433 185.485.408
TOPLAM KAYNAKLAR
599.405.282 459.119.176
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 29.599.248.442 23.563.394.276
Satışların Maliyeti
17 -29.532.106.120 -23.533.965.474
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.142.322 29.428.802
BRÜT KAR (ZARAR)
67.142.322 29.428.802
Genel Yönetim Giderleri
18 -83.389.290 -56.261.352
Pazarlama Giderleri
18 -11.187.198 -8.571.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 71.261.953 77.132.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -5.804.992 -21.612.145
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.022.795 20.115.862
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.022.795 20.115.862
Finansman Giderleri
20 -32.398.086 -25.744.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.624.709 -5.628.304
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.488.362 2.312.483
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -477.943
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 2.966.305 2.312.483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.113.071 -3.315.821
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.113.071 -3.315.821
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.719 -12.211
Ana Ortaklık Payları
8.090.352 -3.303.610
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.511.732 -7.388.034
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-212.001 -536.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.299.731 -6.851.263
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42.411 107.354
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-5.342.142 -6.958.617
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
26.710.686 34.793.086
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.710.686 34.793.086
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
26.710.686 34.793.086
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.198.954 27.405.052
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.312.025 24.089.231
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.719 -12.211
Ana Ortaklık Payları
29.289.306 24.101.442
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822971
BIST