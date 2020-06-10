***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.567.257 47.309.311 7.608.823 37.738.872 -3.303.610 185.447.042 38.366 185.485.408Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 -3.303.610 3.303.610 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 9.975.777 9.975.777 -1.160 9.974.617Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.567.257 47.309.311 7.608.823 34.435.262 9.975.777 195.422.819 37.206 195.460.025Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 213.877.433Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 889.694 7.200.658 -8.090.352 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -132.102 -5.984.821 0 0 20.671.108 14.554.185 -71.953 14.482.232Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.868.949 62.693.024 8.498.517 40.635.920 20.671.108 228.290.533 69.132 228.359.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.736.309 -32.260.404Dönem Karı (Zararı)20.599.155 9.975.777Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.459.407 -1.794.998Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 1.158.339 751.780Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler70.149 -190.317Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -6.146 -190.317Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 76.295Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-49.333 -143.157Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-49.333 -143.157Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 6.342.633 288.282Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler15 -1.062.381 -2.501.586İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.108.314 -44.166.813Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47.056.358 -14.126.110Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.245.357 -58.882.395İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.683.684 -14.834.649İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.561.673 -44.047.746Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.401.025 1.534.311İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)48.591 -2.783İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.449.616 1.537.094Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.918.470 -5.552.239İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.660 62.177İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.902.810 -5.614.416Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-42.560.095 23.761.329Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-652.538 520.607İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-652.538 520.607İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.007.499 8.577.684Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.007.499 8.577.684Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.166.876 -35.986.034Alınan Temettüler19 14.390.600 4.028.527Vergi İadeleri (Ödemeleri)-821.167 -302.897YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.053.988 -403.317Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.053.988 -403.317Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -615.541 -321.486Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -438.447 -81.831FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.137.072 33.033.678Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-15.178.059 32.894.196İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri-15.178.059 32.894.196Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 40.987 139.482YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.545.249 369.957Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi686.093 1.044.863NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.231.342 1.414.820DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 14.092.701 6.673.446DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 40.324.043 8.088.266Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 101.286.480 77.387.809Finansal Yatırımlar54.853.025 102.654.198Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 54.853.025 102.654.198Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar54.853.025 102.654.198Ticari Alacaklar267.595.653 259.713.488İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,23 4.727.318 9.591.002İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 262.868.335 250.122.486Diğer Alacaklar2.646.751 3.964.385İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 48.591İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.598.160 3.964.385Peşin Ödenmiş Giderler859.490 585.736İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 859.490 585.736Diğer Dönen Varlıklar14 1.658.396 686.193İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.658.396 686.193ARA TOPLAM428.899.795 444.991.809TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR428.899.795 444.991.809DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 117.517.649 122.833.951Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar117.517.649 122.833.951Diğer Alacaklar5.476.996 3.444.431İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.476.996 3.444.431Maddi Duran Varlıklar8 23.775.954 23.532.944Binalar17.694.467 17.832.654Tesis, Makine ve Cihazlar3.004.985 2.928.584Taşıtlar244.545 26.153Mobilya ve Demirbaşlar148.367 95.723Özel Maliyetler2.683.590 2.649.830Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.084.172 923.294Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 3.337.126 3.389.341Bilgisayar Yazılımları3.019.844 3.389.341Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri317.282Peşin Ödenmiş Giderler13 17.152 289.512İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17.152 289.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR152.209.049 154.413.473TOPLAM VARLIKLAR581.108.844 599.405.282KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar119.261.963 177.670.276İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 119.261.963 177.670.276Banka Kredileri20.236.449 63.039.554Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.108.824 1.535.973İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları97.916.690 113.094.749Ticari Borçlar207.698.466 185.779.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,23 86.678 71.018İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 207.611.788 185.708.978Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar92.140 481.277Diğer Borçlar3.814.270 3.358.542İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.234 6.391İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.813.036 3.352.151Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)111.228 1.272.480İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 111.228 1.272.480Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü821.167 477.943Kısa Vadeli Karşılıklar1.518.047 1.807.651Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 593.365 593.365Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 924.682 1.214.286Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.554 11.554İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.554 11.554ARA TOPLAM333.323.835 370.859.719TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER333.323.835 370.859.719UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.044.912 374.753İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 1.044.912 374.753Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.044.912 374.753Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)61.794Uzun Vadeli Karşılıklar2.591.089 2.591.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.591.089 2.591.089Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 15.727.549 11.702.288TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.425.344 14.668.130TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER352.749.179 385.527.849ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar228.290.533 213.736.348Ödenmiş Sermaye16 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 22.660.903 22.660.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)60.824.085 66.941.008Diğer Kazançlar (Kayıplar)60.824.085 66.941.008Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.498.517 7.608.823Yasal Yedekler16 8.498.517 7.608.823Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları40.635.920 33.435.262Net Dönem Karı veya Zararı20.671.108 8.090.352Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 69.132 141.085TOPLAM ÖZKAYNAKLAR228.359.665 213.877.433TOPLAM KAYNAKLAR581.108.844 599.405.282Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 13.880.222.755 6.226.289.730Satışların Maliyeti17 -13.843.720.368 -6.204.778.318TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.502.387 21.511.412BRÜT KAR (ZARAR)36.502.387 21.511.412Genel Yönetim Giderleri18 -15.873.915 -14.322.567Pazarlama Giderleri18 -5.245.011 -2.352.167Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 26.636.769 24.610.796Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -9.361.194 -10.333.432ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.659.036 19.114.042FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.659.036 19.114.042Finansman Giderleri20 -5.717.248 -8.851.143SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.941.788 10.262.899Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.342.633 -288.282Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -821.167 -95.426Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -5.521.466 -192.856SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.599.155 9.974.617DÖNEM KARI (ZARARI)20.599.155 9.974.617Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-71.953 -1.160Ana Ortaklık Payları20.671.108 9.975.777Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.496.205Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.496.205Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi1.496.205Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-7.481.027Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.481.027Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-7.481.027DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.984.822TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.614.333 9.974.617Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-71.953 -1.160Ana Ortaklık Payları14.686.286 9.975.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850545BIST