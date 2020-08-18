***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 -3.303.610 3.303.610 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-660.491 25.096.533 0 0 14.678.541 39.114.583 2.885 39.117.468Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -2.227.748 72.405.844 7.608.823 34.435.262 14.678.541 224.561.625 41.251 224.602.876Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 213.877.433Transferler0 0 889.694 7.200.658 -8.090.352 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)229.492 -1.081.537 0 0 41.048.686 40.196.641 -336.490 39.860.151Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.507.355 67.596.318 8.498.517 40.635.920 41.048.686 253.932.989 -195.405 253.737.584Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-153.656.347 8.760.718Dönem Karı (Zararı)40.712.196 14.681.426Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.058.873 1.463.381Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 2.374.086 2.170.196Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.249.633 201.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.252.755 455.707Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -79.417 -253.735Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 76.295Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler57 -804Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-67.970 -367.292Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 68.027 366.488Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 7.497.478 759.741Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler15 -1.062.381 -1.667.724İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-215.055.738 -12.324.061Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-44.795.089 11.947.411Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-213.365.222 -45.231.195İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)22.854.411 -1.166.871İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-236.219.633 -44.064.324Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.057.468 4.668.486İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)63.555 -2.510İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.121.023 4.670.996Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.196.161 79.071.602İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-63.340 60.606İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)57.259.501 79.010.996Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -194.308Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.278.422 6.295.403İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.278.422 6.295.403İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.755.698 -68.881.460Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.755.698 -68.881.460Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-164.284.669 3.820.746Alınan Temettüler19 14.506.173 6.443.201Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.877.851 -1.503.229YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.645.463 -480.087Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri422Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri422Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.645.463 -480.509Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.313.178 -398.678Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.332.285 -81.831FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI155.005.368 -8.354.344Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri268.100.117 24.595.595İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri155.237.060 24.595.595Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri112.863.057Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-113.094.749 -32.949.939İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-113.094.749Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-32.949.939YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.296.442 -73.713Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi591.683NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-704.759 -73.713DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 14.092.701 6.673.446DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 13.387.942 6.599.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 72.102.951 77.387.809Finansal Yatırımlar143.163.361 102.654.198Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar143.163.361 102.654.198Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 143.163.361 102.654.198Ticari Alacaklar470.958.712 259.713.488İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,23 32.445.413 9.591.002İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 438.513.299 250.122.486Diğer Alacaklar2.013.007 3.964.385İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 63.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.949.452 3.964.385Peşin Ödenmiş Giderler483.403 585.736İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 483.403 585.736Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 1.804.604Diğer Dönen Varlıklar412.085 686.193İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 412.085 686.193ARA TOPLAM690.938.123 444.991.809TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR690.938.123 444.991.809DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar125.962.045 122.833.951Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 125.962.045 122.833.951Diğer Alacaklar11.861.593 3.444.431İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.861.593 3.444.431Maddi Duran Varlıklar8 24.067.644 23.532.944Binalar17.556.279 17.832.654Tesis, Makine ve Cihazlar3.296.102 2.928.584Taşıtlar229.840 26.153Mobilya ve Demirbaşlar347.902 95.723Özel Maliyetler2.637.521 2.649.830Kullanım Hakkı Varlıkları10 883.925 923.294Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.745.668 3.389.341Bilgisayar Yazılımları9 3.745.668 3.389.341Peşin Ödenmiş Giderler30.898 289.512İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 30.898 289.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR166.551.773 154.413.473TOPLAM VARLIKLAR857.489.896 599.405.282KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar332.986.959 177.670.276İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 332.986.959 177.670.276Banka Kredileri175.629.693 63.039.554Kiralama İşlemlerinden Borçlar881.977 1.535.973İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları156.475.289 113.094.749Ticari Borçlar242.976.157 185.779.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,23 7.678 71.018İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 242.968.479 185.708.978Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar208.162 481.277Diğer Borçlar7 4.207.699 3.358.542İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.834 6.391İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.205.865 3.352.151Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 74.152 1.272.480İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)74.152 1.272.480Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.252.081 477.943Kısa Vadeli Karşılıklar2.273.060 1.807.651Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 821.649 593.365Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.451.411 1.214.286Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.607 11.554İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.607 11.554ARA TOPLAM583.984.877 370.859.719TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER583.984.877 370.859.719UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar63.438 374.753İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar63.438 374.753Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 63.438 374.753Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)61.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 61.794Uzun Vadeli Karşılıklar2.728.695 2.591.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.728.695 2.591.089Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 16.913.508 11.702.288TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.767.435 14.668.130TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER603.752.312 385.527.849ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar253.932.989 213.736.348Ödenmiş Sermaye16 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 22.660.903 22.660.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)66.088.963 66.941.008Diğer Kazançlar (Kayıplar)66.088.963 66.941.008Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.498.517 7.608.823Yasal Yedekler16 8.498.517 7.608.823Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları40.635.920 33.435.262Net Dönem Karı veya Zararı41.048.686 8.090.352Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 -195.405 141.085TOPLAM ÖZKAYNAKLAR253.737.584 213.877.433TOPLAM KAYNAKLAR857.489.896 599.405.282Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 30.180.293.244 13.572.907.204 16.300.070.489 7.346.617.474Satışların Maliyeti17 -30.111.618.768 -13.545.438.140 -16.267.898.400 -7.340.659.822TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)68.674.476 27.469.064 32.172.089 5.957.652BRÜT KAR (ZARAR)68.674.476 27.469.064 32.172.089 5.957.652Genel Yönetim Giderleri18 -33.071.731 -28.792.099 -17.197.816 -14.469.532Pazarlama Giderleri18 -11.158.373 -4.781.742 -5.913.362 -2.429.575Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -287.716 -287.716Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 41.529.897 43.785.874 14.893.128 19.175.078Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -5.599.628 -5.508.582 3.761.566 4.920.276ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.086.925 32.172.515 27.427.889 13.153.899FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)60.086.925 32.172.515 27.427.889 13.153.899Finansman Giderleri20 -11.877.251 -16.731.348 -6.160.003 -7.880.205SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.209.674 15.441.167 21.267.886 5.273.694Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.497.478 -759.741 -1.154.845 -566.885Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -2.073.247 -1.252.080Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -5.424.231 -759.741 97.235 -566.885SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.712.196 14.681.426 20.113.041 4.706.809DÖNEM KARI (ZARARI)40.712.196 14.681.426 20.113.041 4.706.809Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-336.490 2.885 -264.537 4.045Ana Ortaklık Payları41.048.686 14.678.541 20.377.578 4.702.764Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar229.492 -660.491 229.492 -660.491Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)286.865 -825.406 286.865 -825.406Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-57.373 164.915 -57.373 164.915Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-57.373 164.915 -57.373 164.915Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.081.537 25.096.533 4.903.285 25.096.533Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.351.921 31.370.672 6.129.106 31.370.672Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-1.351.921 31.370.672 6.129.106 31.370.672Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler270.384 -6.274.139 -1.225.821 -6.274.139Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri270.384 -6.274.139 -1.225.821 -6.274.139DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-852.045 24.436.042 5.132.777 24.436.042TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.860.151 39.117.468 25.245.818 29.142.851Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-336.490 2.885 -264.537 4.045Ana Ortaklık Payları40.196.641 39.114.583 25.510.355 29.138.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869830BIST