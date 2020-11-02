***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.567.257 47.309.311 7.608.823 37.738.872 -3.303.610 185.447.042 38.366 185.485.408Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 -3.303.610 3.303.610 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-660.491 25.096.533 0 0 766.477 25.202.519 10.990 25.213.509Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -2.227.748 72.405.844 7.608.823 34.435.262 766.477 210.649.561 49.356 210.698.917Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 213.877.433Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 889.694 7.200.658 -8.090.352 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)229.492 3.951.263 0 0 66.689.425 70.870.180 400.967 71.271.147Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.507.355 72.629.118 8.498.517 40.635.920 66.689.425 284.606.528 542.052 285.148.580Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-246.861.276 -56.054.522Dönem Karı (Zararı)67.090.392 777.467Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.028.775 -1.269.582Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 3.910.444 3.327.931Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler599.599 142.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 652.755 455.707Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -129.451 -313.153Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 76.295Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler66 544Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-109.183 -456.025Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 109.249 456.569Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 10.581.047 -3.906.750Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler15 -1.062.381 -833.861İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-337.633.346 -61.423.716Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-136.093.982 2.294.280Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-351.900.908 -90.740.416İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)32.765.181 15.937.232İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-384.666.089 -106.677.648Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.271.756 4.164.075İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)46.329 -3.550İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.318.085 4.167.625Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler137.800.269 31.446.709İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-54.751 57.340İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)137.855.020 31.389.369Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)12.893.106Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -194.308Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.261.135 868.631İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.261.135 868.631İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.094.166 -22.155.793Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29.094.166 -22.155.793Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-256.514.179 -61.915.831Alınan Temettüler19 14.756.147 6.484.723Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.103.244 -623.414YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.164.056 -2.977.512Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri422Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri422Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.164.056 -2.977.934Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.426.556 -466.927Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.737.500 -2.511.007FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI243.941.731 63.292.247Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri357.036.480 63.292.247İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri168.766.160 63.292.247Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri188.270.320Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-113.094.749İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-113.094.749YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.083.601 4.260.213Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi690.090NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.393.511 4.260.213DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 14.092.701 6.673.446DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 7.699.190 10.933.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 37.029.190 77.387.809Finansal Yatırımlar233.753.694 102.654.198Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar233.753.694 102.654.198Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 233.753.694 102.654.198Ticari Alacaklar605.091.727 259.713.488İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,23 42.356.183 9.591.002İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 562.735.544 250.122.486Diğer Alacaklar3.414.932 3.964.385İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 46.329İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.368.603 3.964.385Peşin Ödenmiş Giderler908.957 585.736İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 908.957 585.736Diğer Dönen Varlıklar14 3.856.098 686.193İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.856.098 686.193ARA TOPLAM884.054.598 444.991.809TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR884.054.598 444.991.809DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar131.703.405 122.833.951Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 131.703.405 122.833.951Diğer Alacaklar15.575.549 3.444.431İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 15.575.549 3.444.431Maddi Duran Varlıklar8 24.671.395 23.532.944Binalar17.417.590 17.832.654Tesis, Makine ve Cihazlar3.946.234 2.928.584Taşıtlar214.974 26.153Mobilya ve Demirbaşlar385.429 95.723Özel Maliyetler2.707.168 2.649.830Kullanım Hakkı Varlıkları10 844.205 923.294Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.556.956 3.389.341Bilgisayar Yazılımları9 3.556.956 3.389.341Peşin Ödenmiş Giderler97.825 289.512İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 97.825 289.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR176.449.335 154.413.473TOPLAM VARLIKLAR1.060.503.933 599.405.282KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar421.822.631 177.670.276İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 421.822.631 177.670.276Banka Kredileri250.590.691 63.039.554Kiralama İşlemlerinden Borçlar772.932 1.535.973İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları170.459.008 113.094.749Ticari Borçlar323.580.265 185.779.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,23 16.267 71.018İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 323.563.998 185.708.978Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar136.391 481.277Diğer Borçlar7 5.192.506 3.358.542İlişkili Taraflara Diğer Borçlar719 6.391İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.191.787 3.352.151Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 37.075 1.272.480İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.075 1.272.480Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.776.952 477.943Kısa Vadeli Karşılıklar1.623.026 1.807.651Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 821.649 593.365Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 801.377 1.214.286Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.609 11.554İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.609 11.554ARA TOPLAM754.175.455 370.859.719TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER754.175.455 370.859.719UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar164.129 374.753İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar164.129 374.753Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 164.129 374.753Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)61.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 61.794Uzun Vadeli Karşılıklar2.728.695 2.591.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.728.695 2.591.089Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 18.225.280 11.702.288TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.179.898 14.668.130TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER775.355.353 385.527.849ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar284.606.528 213.736.348Ödenmiş Sermaye16 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 22.660.903 22.660.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)71.121.763 66.941.008Diğer Kazançlar (Kayıplar)71.121.763 66.941.008Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.498.517 7.608.823Yasal Yedekler16 8.498.517 7.608.823Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları40.635.920 33.435.262Net Dönem Karı veya Zararı66.689.425 8.090.352Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 542.052 141.085TOPLAM ÖZKAYNAKLAR285.148.580 213.877.433TOPLAM KAYNAKLAR1.060.503.933 599.405.282Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 49.286.834.480 20.141.980.916 19.106.541.236 6.569.073.712Satışların Maliyeti17 -49.182.146.037 -20.104.029.335 -19.070.527.269 -6.558.591.195TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)104.688.443 37.951.581 36.013.967 10.482.517BRÜT KAR (ZARAR)104.688.443 37.951.581 36.013.967 10.482.517Genel Yönetim Giderleri18 -49.290.047 -66.795.358 -16.218.316 -38.003.259Pazarlama Giderleri18 -18.938.709 -7.629.318 -7.780.336 -2.847.576Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -299.549 -11.833Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 67.858.198 63.150.110 26.328.301 19.364.236Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -5.745.755 -4.404.758 -146.127 1.103.824ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)98.272.581 22.272.257 38.185.656 -9.900.258FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)98.272.581 22.272.257 38.185.656 -9.900.258Finansman Giderleri20 -20.601.142 -25.401.540 -8.723.891 -8.670.192SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)77.671.439 -3.129.283 29.461.765 -18.570.450Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.581.047 3.906.750 -3.083.569 4.666.491Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -5.103.244 -3.029.997Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -5.477.803 3.906.750 -53.572 4.666.491SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)67.090.392 777.467 26.378.196 -13.903.959DÖNEM KARI (ZARARI)67.090.392 777.467 26.378.196 -13.903.959Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar400.967 10.990 737.457 8.105Ana Ortaklık Payları66.689.425 766.477 25.640.739 -13.912.064Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar229.492 -660.491Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)286.865 -825.406Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-57.373 164.915Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-57.373 164.915Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.951.263 25.096.533 5.032.800Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)4.939.079 31.370.672 6.291.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)4.939.079 31.370.672 6.291.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-987.816 -6.274.139 -1.258.200Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-987.816 -6.274.139 -1.258.200DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.180.755 24.436.042 5.032.800TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)71.271.147 25.213.509 31.410.996 -13.903.959Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar400.967 10.990 737.457 8.105Ana Ortaklık Payları70.870.180 25.202.519 30.673.539 -13.912.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885507BIST