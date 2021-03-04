***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
04.03.2021 00:00
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.567.257 47.309.311 7.608.823 37.738.872 -3.303.610 185.447.042 38.366 185.485.408
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 -3.303.610 3.303.610 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -169.590 21.368.544 0 0 8.090.352 29.289.306 22.719 29.312.025
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 80.000 80.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 213.877.433
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 213.877.433
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 889.694 7.200.658 -8.090.352 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -39.569 11.159.543 0 0 97.111.732 108.231.706 1.563.552 109.795.258
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -3.000.000 0 -3.000.000 0 -3.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.776.419 79.837.398 8.498.517 37.635.920 97.111.732 318.968.054 1.704.637 320.672.691
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.121.442 -55.894.925
Dönem Karı (Zararı)
98.675.284 8.113.071
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
98.675.284 8.113.071
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.417.209 26.532.302
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 6.563.753 4.589.837
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.303.839 28.351.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.819.689 1.452.281
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 407.855 -391.214
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 76.295 27.290.314
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-129.937 -455.414
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-129.937 -455.414
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 20.741.935 -2.488.362
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 -1.062.381 -3.465.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-168.460.694 -95.159.211
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-136.323.941 13.922.422
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-557.040.640 -121.258.264
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.394.568 -8.332.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-535.646.072 -112.926.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.155.671 10.352.080
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.279 45.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.146.392 10.306.115
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
325.185.176 94.605.310
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.852 66.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
325.215.028 94.538.678
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
235.959.307 -49.382.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -520.315 -499.597
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.169.935 941.355
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.169.935 941.355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.605.325 -43.840.099
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15.605.325 -43.840.099
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-39.368.201 -60.513.838
Alınan Temettüler
19 16.041.554 6.598.701
Kira Ödemeleri
-1.541.605 -1.501.845
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.253.190 -477.943
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.371.268 -3.607.072
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.167 4.955
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.167 4.955
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.373.435 -3.612.027
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.855.083 -983.794
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.518.352 -2.628.233
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.151.841 66.228.850
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
172.116.596 66.772.281
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
172.116.596 66.772.281
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.094.749
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-113.094.749
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 129.994 456.569
Ödenen Temettüler
-3.000.000 -1.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.659.131 6.726.853
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
686.754 692.402
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.345.885 7.419.255
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.092.701 6.673.446
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.438.586 14.092.701
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 78.498.595 77.387.809
Finansal Yatırımlar
4 232.127.474 102.654.198
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
232.127.474 102.654.198
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
232.127.474 102.654.198
Ticari Alacaklar
822.313.665 259.713.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.23 30.985.570 9.591.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 791.328.095 250.122.486
Diğer Alacaklar
3.710.685 3.964.385
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.23 9.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.701.406 3.964.385
Peşin Ödenmiş Giderler
1.329.286 585.736
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.329.286 585.736
Diğer Dönen Varlıklar
712.119 686.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 712.119 686.193
ARA TOPLAM
1.138.691.824 444.991.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.138.691.824 444.991.809
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
140.767.866 122.833.951
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 140.767.866 122.833.951
Diğer Alacaklar
41.167.047 3.444.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 41.167.047 3.444.431
Maddi Duran Varlıklar
8 27.517.684 23.532.944
Binalar
17.296.583 17.832.654
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.965.902 2.928.584
Taşıtlar
1.751.588 26.153
Mobilya ve Demirbaşlar
697.337 95.723
Özel Maliyetler
2.806.274 2.649.830
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 757.208 923.294
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 5.662.041 3.389.341
Bilgisayar Yazılımları
5.662.041 3.389.341
Peşin Ödenmiş Giderler
13 779.816 289.512
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
779.816 289.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
216.651.662 154.413.473
TOPLAM VARLIKLAR
1.355.343.486 599.405.282
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
471.290.955 177.670.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 471.290.955 177.670.276
Banka Kredileri
298.485.828 63.039.554
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
688.531 1.535.973
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
172.116.596 113.094.749
Ticari Borçlar
510.965.172 185.779.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.23 41.166 71.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 510.924.006 185.708.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
171.721 481.277
Diğer Borçlar
7 8.669.989 3.358.542
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.645 6.391
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.662.344 3.352.151
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 1.272.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.272.480
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9.348.846 477.943
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.781.616 1.807.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 9.258.246 593.365
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.523.370 1.214.286
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.496 11.554
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.496 11.554
ARA TOPLAM
1.011.238.795 370.859.719
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.011.238.795 370.859.719
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
193.623 374.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 193.623 374.753
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
193.623 374.753
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 61.794 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.794 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.205.487 2.591.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 3.205.487 2.591.089
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 19.971.096 11.702.288
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.432.000 14.668.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.034.670.795 385.527.849
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
318.968.054 213.736.348
Ödenmiş Sermaye
16 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
78.060.982 66.941.008
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
78.060.982 66.941.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.498.517 7.608.823
Yasal Yedekler
16 8.498.517 7.608.823
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
37.635.920 33.435.262
Net Dönem Karı veya Zararı
97.111.732 8.090.352
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 1.704.637 141.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
320.672.691 213.877.433
TOPLAM KAYNAKLAR
1.355.343.486 599.405.282
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 72.580.337.704 29.599.248.442
Satışların Maliyeti
17 -72.391.692.167 -29.532.106.120
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
188.645.537 67.142.322
BRÜT KAR (ZARAR)
188.645.537 67.142.322
Genel Yönetim Giderleri
18 -88.593.005 -83.389.290
Pazarlama Giderleri
18 -29.576.430 -11.187.198
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -311.382
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 98.300.131 71.261.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -11.930.764 -5.804.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
156.534.087 38.022.795
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
156.534.087 38.022.795
Finansman Giderleri
20 -37.116.868 -32.398.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
119.417.219 5.624.709
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.741.935 2.488.362
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -15.253.190 -477.943
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.488.745 2.966.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
98.675.284 8.113.071
DÖNEM KARI (ZARARI)
98.675.284 8.113.071
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 1.563.552 22.719
Ana Ortaklık Payları
97.111.732 8.090.352
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.829.455 -5.511.732
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.392 -212.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.780.063 -5.299.731
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.823 42.411
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-2.789.886 -5.342.142
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.949.429 26.710.686
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.949.429 26.710.686
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
13.949.429 26.710.686
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.119.974 21.198.954
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
109.795.258 29.312.025
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.563.552 22.719
Ana Ortaklık Payları
108.231.706 29.289.306
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915017
BIST