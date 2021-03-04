***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.567.257 47.309.311 7.608.823 37.738.872 -3.303.610 185.447.042 38.366 185.485.408Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 -3.303.610 3.303.610 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -169.590 21.368.544 0 0 8.090.352 29.289.306 22.719 29.312.025Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 80.000 80.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 213.877.433Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 213.877.433Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 889.694 7.200.658 -8.090.352 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -39.569 11.159.543 0 0 97.111.732 108.231.706 1.563.552 109.795.258Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 0 -3.000.000 0 -3.000.000 0 -3.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.776.419 79.837.398 8.498.517 37.635.920 97.111.732 318.968.054 1.704.637 320.672.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.121.442 -55.894.925Dönem Karı (Zararı)98.675.284 8.113.071Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)98.675.284 8.113.071Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.417.209 26.532.302Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 6.563.753 4.589.837Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.303.839 28.351.381Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 3.819.689 1.452.281Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 407.855 -391.214Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 76.295 27.290.314Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-129.937 -455.414Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-129.937 -455.414Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 20.741.935 -2.488.362Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19 -1.062.381 -3.465.140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-168.460.694 -95.159.211Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-136.323.941 13.922.422Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-557.040.640 -121.258.264İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.394.568 -8.332.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-535.646.072 -112.926.211Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.155.671 10.352.080İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.279 45.965İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.146.392 10.306.115Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler325.185.176 94.605.310İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-29.852 66.632İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)325.215.028 94.538.678Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)235.959.307 -49.382.418Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -520.315 -499.597Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.169.935 941.355İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-13.169.935 941.355İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.605.325 -43.840.099Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15.605.325 -43.840.099Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-39.368.201 -60.513.838Alınan Temettüler19 16.041.554 6.598.701Kira Ödemeleri-1.541.605 -1.501.845Vergi İadeleri (Ödemeleri)-15.253.190 -477.943YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.371.268 -3.607.072Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.167 4.955Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.167 4.955Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.373.435 -3.612.027Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -5.855.083 -983.794Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -5.518.352 -2.628.233FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.151.841 66.228.850Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri172.116.596 66.772.281İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri172.116.596 66.772.281Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-113.094.749İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-113.094.749Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 129.994 456.569Ödenen Temettüler-3.000.000 -1.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.659.131 6.726.853Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi686.754 692.402NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.345.885 7.419.255DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 14.092.701 6.673.446DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 19.438.586 14.092.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 78.498.595 77.387.809Finansal Yatırımlar4 232.127.474 102.654.198Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar232.127.474 102.654.198Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar232.127.474 102.654.198Ticari Alacaklar822.313.665 259.713.488İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.23 30.985.570 9.591.002İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 791.328.095 250.122.486Diğer Alacaklar3.710.685 3.964.385İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7.23 9.279İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.701.406 3.964.385Peşin Ödenmiş Giderler1.329.286 585.736İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 1.329.286 585.736Diğer Dönen Varlıklar712.119 686.193İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 712.119 686.193ARA TOPLAM1.138.691.824 444.991.809TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.138.691.824 444.991.809DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar140.767.866 122.833.951Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 140.767.866 122.833.951Diğer Alacaklar41.167.047 3.444.431İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 41.167.047 3.444.431Maddi Duran Varlıklar8 27.517.684 23.532.944Binalar17.296.583 17.832.654Tesis, Makine ve Cihazlar4.965.902 2.928.584Taşıtlar1.751.588 26.153Mobilya ve Demirbaşlar697.337 95.723Özel Maliyetler2.806.274 2.649.830Kullanım Hakkı Varlıkları10 757.208 923.294Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 5.662.041 3.389.341Bilgisayar Yazılımları5.662.041 3.389.341Peşin Ödenmiş Giderler13 779.816 289.512İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler779.816 289.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR216.651.662 154.413.473TOPLAM VARLIKLAR1.355.343.486 599.405.282KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar471.290.955 177.670.276İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 471.290.955 177.670.276Banka Kredileri298.485.828 63.039.554Kiralama İşlemlerinden Borçlar688.531 1.535.973İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları172.116.596 113.094.749Ticari Borçlar510.965.172 185.779.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.23 41.166 71.018İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 510.924.006 185.708.978Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar171.721 481.277Diğer Borçlar7 8.669.989 3.358.542İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.645 6.391İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.662.344 3.352.151Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 1.272.480İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.272.480Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9.348.846 477.943Kısa Vadeli Karşılıklar10.781.616 1.807.651Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 9.258.246 593.365Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.523.370 1.214.286Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.496 11.554İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.496 11.554ARA TOPLAM1.011.238.795 370.859.719TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.011.238.795 370.859.719UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar193.623 374.753İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 193.623 374.753Kiralama İşlemlerinden Borçlar193.623 374.753Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 61.794 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)61.794 0Uzun Vadeli Karşılıklar3.205.487 2.591.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 3.205.487 2.591.089Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 19.971.096 11.702.288TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.432.000 14.668.130TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.034.670.795 385.527.849ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar318.968.054 213.736.348Ödenmiş Sermaye16 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 22.660.903 22.660.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)78.060.982 66.941.008Diğer Kazançlar (Kayıplar)78.060.982 66.941.008Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.498.517 7.608.823Yasal Yedekler16 8.498.517 7.608.823Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları37.635.920 33.435.262Net Dönem Karı veya Zararı97.111.732 8.090.352Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 1.704.637 141.085TOPLAM ÖZKAYNAKLAR320.672.691 213.877.433TOPLAM KAYNAKLAR1.355.343.486 599.405.282Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 72.580.337.704 29.599.248.442Satışların Maliyeti17 -72.391.692.167 -29.532.106.120TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)188.645.537 67.142.322BRÜT KAR (ZARAR)188.645.537 67.142.322Genel Yönetim Giderleri18 -88.593.005 -83.389.290Pazarlama Giderleri18 -29.576.430 -11.187.198Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -311.382Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 98.300.131 71.261.953Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -11.930.764 -5.804.992ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)156.534.087 38.022.795FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)156.534.087 38.022.795Finansman Giderleri20 -37.116.868 -32.398.086SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)119.417.219 5.624.709Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.741.935 2.488.362Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -15.253.190 -477.943Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -5.488.745 2.966.305SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)98.675.284 8.113.071DÖNEM KARI (ZARARI)98.675.284 8.113.071Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 1.563.552 22.719Ana Ortaklık Payları97.111.732 8.090.352Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.829.455 -5.511.732Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.392 -212.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.780.063 -5.299.731Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9.823 42.411Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-2.789.886 -5.342.142Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar13.949.429 26.710.686Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.949.429 26.710.686Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)13.949.429 26.710.686DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.119.974 21.198.954TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)109.795.258 29.312.025Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.563.552 22.719Ana Ortaklık Payları108.231.706 29.289.306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915017BIST