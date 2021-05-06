***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 213.877.433Transferler0 0 889.694 7.200.658 -8.090.352 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-132.102 -5.984.821 0 0 20.671.108 14.554.185 -71.953 14.482.232Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.868.949 62.693.024 8.498.517 40.635.920 20.671.108 228.290.533 69.132 228.359.665Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.776.416 79.837.398 8.498.517 37.635.920 97.111.732 318.968.054 1.704.637 320.672.691Transferler0 2.265.001 94.546.731 -97.111.732 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)51.880 0 0 49.542.451 49.594.331 457.997 50.052.328Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.776.416 79.889.278 11.063.518 132.182.651 49.542.451 368.562.385 2.162.634 370.725.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-100.558.409 41.736.309Dönem Karı (Zararı)50.000.448 20.599.155Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.471.232 6.459.407Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 1.810.753 1.158.339Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-200.220 70.149Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -199.139 -6.146Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.081 76.295Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-38.653 -49.333Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-38.653 -49.333Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 10.899.352 6.342.633Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19 -1.062.381İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-164.656.608 1.108.314Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-47.081.732 47.056.358Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-232.884.117 -14.245.357İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.451.631 -4.683.684İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-214.432.486 -9.561.673Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.722.388 -1.401.025İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.487 48.591İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.710.901 -1.449.616Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler180.772.276 21.918.470İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)48.817 15.660İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)180.723.459 21.902.810Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-4.384.943 -42.560.095Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.602.499 -652.538İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.732İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-15.604.231 -652.538İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.753.205 -9.007.499Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-37.753.205 -9.007.499Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-102.184.928 28.166.876Alınan Temettüler19 13.277.146 14.390.600Kira Ödemeleri-748.566Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.902.061 -821.167YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.511.962 -1.053.988Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.511.962 -1.053.988Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -748.455 -615.541Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -763.507 -438.447FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI97.270.201 -15.137.072Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri269.348.135 -15.178.059İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri269.348.135 -15.178.059Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-172.116.596İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-172.116.596Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 38.662 40.987YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.800.170 25.545.249Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi786.058 686.093NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.014.112 26.231.342DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 19.438.586 14.092.701DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 15.424.474 40.324.043Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 110.103.956 78.498.595Finansal Yatırımlar279.555.929 232.127.474Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar279.555.929 232.127.474Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 279.555.929 232.127.474Ticari Alacaklar1.050.434.513 822.313.665İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.23 49.437.201 30.985.570İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.000.997.312 791.328.095Diğer Alacaklar5.331.897 3.710.685İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7.23 20.766 9.279İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.311.131 3.701.406Peşin Ödenmiş Giderler1.579.499 1.329.286İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 1.579.499 1.329.286Diğer Dönen Varlıklar14 582.448 712.119İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar582.448 712.119ARA TOPLAM1.447.588.242 1.138.691.824TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.447.588.242 1.138.691.824DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar140.474.105 140.767.866Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.217.890 6.576.501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 6.217.890 6.576.501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar134.256.215 134.191.365Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar4 134.256.215 134.191.365Diğer Alacaklar46.482.166 41.167.047İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 46.482.166 41.167.047Maddi Duran Varlıklar8 27.613.874 27.517.684Binalar17.178.207 17.296.583Tesis, Makine ve Cihazlar5.218.745 4.965.902Taşıtlar1.657.843 1.751.588Mobilya ve Demirbaşlar728.529 697.337Özel Maliyetler2.830.550 2.806.274Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.832.806 757.208Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 5.598.733 5.662.041Bilgisayar Yazılımları5.598.733 5.662.041Peşin Ödenmiş Giderler13 90.949 779.816İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler90.949 779.816TOPLAM DURAN VARLIKLAR222.092.633 216.651.662TOPLAM VARLIKLAR1.669.680.875 1.355.343.486KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar562.981.998 471.290.955İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 562.981.998 471.290.955Banka Kredileri292.453.056 298.485.828Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.180.807 688.531İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları269.348.135 172.116.596Ticari Borçlar691.637.448 510.965.172İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.23 89.983 41.166İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 691.547.465 510.924.006Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar970.829 171.721Diğer Borçlar7.413.931 8.669.989İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.23 5.913 7.645İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 7.408.018 8.662.344Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24.717İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 24.717Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9.943.301 9.348.846Kısa Vadeli Karşılıklar2.127.837 10.781.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.005.815 9.258.246Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.122.022 1.523.370Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.547 10.496İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.547 10.496ARA TOPLAM1.275.106.608 1.011.238.795TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.275.106.608 1.011.238.795UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 662.404 193.623İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar662.404 193.623Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 662.404 193.623Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 61.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 61.794Uzun Vadeli Karşılıklar3.205.487 3.205.487Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 3.205.487 3.205.487Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 19.981.357 19.971.096TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.849.248 23.432.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.298.955.856 1.034.670.795ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar368.562.385 318.968.054Ödenmiş Sermaye16 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 22.660.903 22.660.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)78.112.862 78.060.982Diğer Kazançlar (Kayıplar)78.112.862 78.060.982Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 11.063.518 8.498.517Yasal Yedekler11.063.518 8.498.517Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları132.182.651 37.635.920Net Dönem Karı veya Zararı49.542.451 97.111.732Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 2.162.634 1.704.637TOPLAM ÖZKAYNAKLAR370.725.019 320.672.691TOPLAM KAYNAKLAR1.669.680.875 1.355.343.486Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 22.609.702.066 13.880.222.755Satışların Maliyeti17 -22.531.118.464 -13.843.720.368TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)78.583.602 36.502.387BRÜT KAR (ZARAR)78.583.602 36.502.387Genel Yönetim Giderleri18 -25.298.450 -15.873.915Pazarlama Giderleri18 -11.500.203 -5.245.011Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -11.833Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 60.314.848 26.636.769Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -18.281.012 -9.361.194ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)83.806.952 32.659.036FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)83.806.952 32.659.036Finansman Giderleri20 -22.907.152 -5.717.248SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)60.899.800 26.941.788Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.899.352 -6.342.633Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -10.902.061 -821.167Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 2.709 -5.521.466SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)50.000.448 20.599.155DÖNEM KARI (ZARARI)50.000.448 20.599.155Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 457.997 -71.953Ana Ortaklık Payları49.542.451 20.671.108Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.970 1.496.205Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.970 1.496.205Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-12.970 1.496.205Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar64.850 -7.481.027Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)64.850 -7.481.027Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)64.850 -7.481.027DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.880 -5.984.822TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)50.052.328 14.614.333Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar457.997 -71.953Ana Ortaklık Payları49.594.331 14.686.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935034BIST