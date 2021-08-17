***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 213.877.433Transferler0 0 0 0 889.694 7.200.658 -8.090.352 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 229.492 -1.081.537 0 0 41.048.686 40.196.641 -336.490 39.860.151Dönem Sonu Bakiyeler16 75.000.000 22.660.903 -1.507.355 67.596.318 8.498.517 40.635.920 41.048.686 253.932.989 -195.405 253.737.584Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.776.416 79.837.398 8.498.517 37.635.920 97.111.732 318.968.054 1.704.637 320.672.691Transferler0 0 0 0 3.763.531 93.348.201 -97.111.732 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -68.868 8.575.760 0 0 74.092.717 82.599.609 1.002.577 83.602.186Sermaye Arttırımı100.000.000 0 0 0 0 -100.000.000 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 -5.000.000 0 -5.000.000 0 -5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler16 175.000.000 22.660.903 -1.845.284 88.413.158 12.262.048 25.984.121 74.092.717 396.567.663 2.707.214 399.274.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-162.748.437 -153.656.347Dönem Karı (Zararı)75.095.294 40.712.196Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.504.986 10.058.873Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 3.773.439 2.374.086Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-716.055 1.249.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.223.515 1.252.755Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -186.239 -79.417Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.753.331 76.295Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9 57Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-85.711 -67.970Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 85.720 68.027Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -552.407 7.497.478Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19 -1.062.381İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-244.309.144 -215.055.738Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-128.247.481 -44.795.089Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-245.580.224 -213.365.222İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.307.424 22.854.411İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-224.272.800 -236.219.633Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.250.628 -7.057.468İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-144.528 63.555İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.106.100 -7.121.023Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler143.884.046 57.196.161İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-30.078 -63.340İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)143.914.124 57.259.501Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -132.379Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.567.832 -3.278.422İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.567.832 -3.278.422İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.550.310 -3.755.698Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.550.310 -3.755.698Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-166.708.864 -164.284.669Alınan Temettüler19 16.279.051 14.506.173Kira Ödemeleri10 -749.350Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -11.569.274 -3.877.851YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.286.133 -2.645.463Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.286.133 -2.645.463Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -3.473.685 -1.313.178Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.812.448 -1.332.285FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI159.947.486 155.005.368Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri332.064.082 268.100.117İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri5 303.591.542 155.237.060Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri28.472.540 112.863.057Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-172.116.596 -113.094.749İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-172.116.596 -113.094.749YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.087.084 -1.296.442Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi845.415 591.683NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.241.669 -704.759DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 19.438.586 14.092.701DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.196.917 13.387.942Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 64.245.639 78.498.595Finansal Yatırımlar4 360.058.701 232.127.474Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar360.058.701 232.127.474Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar360.058.701 232.127.474Ticari Alacaklar1.058.310.962 822.313.665İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.23 52.292.994 30.985.570İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.006.017.968 791.328.095Diğer Alacaklar5.176.841 3.710.685İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7.23 153.807 9.279İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.023.034 3.701.406Peşin Ödenmiş Giderler1.000.504 1.329.286İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 1.000.504 1.329.286Diğer Dönen Varlıklar602.697 712.119İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 602.697 712.119ARA TOPLAM1.489.395.344 1.138.691.824TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.489.395.344 1.138.691.824DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar151.414.206 140.767.866Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.503.141 6.576.501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 6.503.141 6.576.501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar144.911.065 134.191.365Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar4 144.911.065 134.191.365Diğer Alacaklar54.106.104 41.167.047İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 54.106.104 41.167.047Maddi Duran Varlıklar8 29.601.495 27.517.684Binalar18.540.471 17.296.583Tesis, Makine ve Cihazlar5.174.716 4.965.902Taşıtlar1.965.072 1.751.588Mobilya ve Demirbaşlar973.340 697.337Özel Maliyetler2.947.896 2.806.274Kullanım Hakkı Varlıkları10 856.663 757.208Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 6.811.425 5.662.041Bilgisayar Yazılımları9 6.811.425 5.662.041Peşin Ödenmiş Giderler13 90.138 779.816İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler90.138 779.816TOPLAM DURAN VARLIKLAR242.880.031 216.651.662TOPLAM VARLIKLAR1.732.275.375 1.355.343.486KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar630.583.672 471.290.955İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 630.583.672 471.290.955Banka Kredileri326.274.627 298.485.828Kiralama İşlemlerinden Borçlar717.503 688.531İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları303.591.542 172.116.596Ticari Borçlar654.749.218 510.965.172İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.23 11.088 41.166İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 654.738.130 510.924.006Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar303.181 171.721Diğer Borçlar8.203.492 8.669.989İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.23 6.235 7.645İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 8.197.257 8.662.344Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)572.033 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 572.033 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8.796.439 9.348.846Kısa Vadeli Karşılıklar3.228.266 10.781.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.093.344 9.258.246Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.134.922 1.523.370Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.552 10.496İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.552 10.496ARA TOPLAM1.306.442.853 1.011.238.795TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.306.442.853 1.011.238.795UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 160.836 193.623İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 160.836 193.623Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 160.836 193.623Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 473.619 61.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)473.619 61.794Uzun Vadeli Karşılıklar3.795.179 3.205.487Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 3.795.179 3.205.487Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 22.128.011 19.971.096TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.557.645 23.432.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.333.000.498 1.034.670.795ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar396.567.663 318.968.054Ödenmiş Sermaye16 175.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 22.660.903 22.660.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)86.567.874 78.060.982Diğer Kazançlar (Kayıplar)86.567.874 78.060.982Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.262.048 8.498.517Yasal Yedekler16 12.262.048 8.498.517Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25.984.121 37.635.920Net Dönem Karı veya Zararı74.092.717 97.111.732Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 2.707.214 1.704.637TOPLAM ÖZKAYNAKLAR399.274.877 320.672.691TOPLAM KAYNAKLAR1.732.275.375 1.355.343.486Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 38.210.032.059 30.180.293.244 15.600.329.993 16.300.070.489Satışların Maliyeti17 -38.076.284.501 -30.111.618.768 -15.545.166.037 -16.267.898.400TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)133.747.558 68.674.476 55.163.956 32.172.089BRÜT KAR (ZARAR)133.747.558 68.674.476 55.163.956 32.172.089Genel Yönetim Giderleri18 -56.858.274 -33.071.731 -31.559.824 -17.197.816Pazarlama Giderleri18 -21.100.045 -11.158.373 -9.599.842 -5.913.362Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -23.665 -287.716 -11.832 -287.716Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 100.164.690 41.529.897 39.849.842 14.893.128Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -8.553.891 -5.599.628 9.727.121 3.761.566ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)147.376.373 60.086.925 63.569.421 27.427.889FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)147.376.373 60.086.925 63.569.421 27.427.889Finansman Giderleri20 -51.885.174 -11.877.251 -28.978.022 -6.160.003SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)95.491.199 48.209.674 34.591.399 21.267.886Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.395.905 -7.497.478 -9.496.553 -1.154.845Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -20.365.713 -2.073.247 -9.463.652 -1.252.080Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -30.192 -5.424.231 -32.901 97.235SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)75.095.294 40.712.196 25.094.846 20.113.041DÖNEM KARI (ZARARI)75.095.294 40.712.196 25.094.846 20.113.041Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.002.577 -336.490 544.580 -264.537Ana Ortaklık Payları74.092.717 41.048.686 24.550.266 20.377.578Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-68.868 229.492 -68.868 229.492Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-86.086 286.865 -86.086 286.865Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.218 -57.373 17.218 -57.373Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17.218 -57.373 17.218 -57.373Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar8.575.760 -1.081.537 8.523.880 4.903.285Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.719.700 -1.351.921 10.654.850 6.129.106Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)10.719.700 -1.351.921 10.654.850 6.129.106Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.143.940 270.384 -2.130.970 -1.225.821Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer İĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.506.892 -852.045 8.455.012 5.132.777TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)83.602.186 39.860.151 33.549.858 25.245.818Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.002.577 -336.490 544.580 -264.537Ana Ortaklık Payları82.599.609 40.196.641 33.005.278 25.510.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958816BIST