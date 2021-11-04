***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 213.877.433Transferler0 0 0 0 889.694 7.200.658 -8.090.352 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 229.492 3.951.263 0 0 66.689.425 70.870.180 400.967 71.271.147Dönem Sonu Bakiyeler16 75.000.000 22.660.903 -1.507.355 72.629.118 8.498.517 40.635.920 66.689.425 284.606.528 542.052 285.148.580Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.776.416 79.837.398 8.498.517 37.635.920 97.111.732 318.968.054 1.704.637 320.672.691Transferler3.763.531 93.348.201 -97.111.732 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -68.868 17.590.440 0 0 113.133.955 130.655.527 1.837.426 132.492.953Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı100.000.000 0 0 0 0 -100.000.000 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 -5.000.000 0 -5.000.000 0 -5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler16 175.000.000 22.660.903 -1.845.284 97.427.838 12.262.048 25.984.121 113.133.955 444.623.581 3.542.063 448.165.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-247.565.010 -246.861.276Dönem Karı (Zararı)114.971.381 67.090.392Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.100.109 14.028.775Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 5.616.790 3.910.444Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-841.348 599.599Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.223.515 652.755Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -361.357 -129.451Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.703.506 76.295Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-163 66Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-128.516 -109.183Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 128.353 109.249Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 1.324.830 10.581.047Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19 -1.062.381İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-363.168.042 -337.633.346Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-96.245.970 -136.093.982Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-475.908.536 -351.900.908İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.243.217 32.765.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-458.665.319 -384.666.089Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.844.038 -12.271.756İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.766 46.329İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.826.272 -12.318.085Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler210.577.264 137.800.269İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)35.900 -54.751İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)210.541.364 137.855.020Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -132.379Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.436.393 -4.261.135İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14.436.393 -4.261.135İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.050.776 29.094.166Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.050.776 29.094.166Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-242.096.552 -256.514.179Alınan Temettüler19 16.351.046 14.756.147Kira Ödemeleri10 -863.728Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -20.955.776 -5.103.244YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.439.541 -4.164.056Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri429.506Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri429.506Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.869.047 -4.164.056Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -4.378.423 -2.426.556Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.490.624 -1.737.500FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI250.403.993 243.941.731Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri422.520.589 357.036.480İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri5 382.215.888 168.766.160Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri40.304.701 188.270.320Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-172.116.596 -113.094.749İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-172.116.596 -113.094.749YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.600.558 -7.083.601Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.009.863 690.090NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.590.695 -6.393.511DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 19.438.586 14.092.701DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 15.847.891 7.699.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 66.387.063 78.498.595Finansal Yatırımlar325.770.341 232.127.474Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar325.770.341 232.127.474Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 325.770.341 232.127.474Ticari Alacaklar1.289.121.859 822.313.665İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.23 48.228.787 30.985.570İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.240.893.072 791.328.095Diğer Alacaklar4.295.193 3.710.685İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7.23 27.045 9.279İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.268.148 3.701.406Peşin Ödenmiş Giderler1.297.283 1.329.286İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 1.297.283 1.329.286Diğer Dönen Varlıklar14 346.996 712.119İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar346.996 712.119ARA TOPLAM1.687.218.735 1.138.691.824TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.687.218.735 1.138.691.824DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar162.664.915 140.767.866Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.485.500 6.576.501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 6.485.500 6.576.501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar156.179.415 134.191.365Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar4 156.179.415 134.191.365Diğer Alacaklar51.416.714 41.167.047İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 51.416.714 41.167.047Maddi Duran Varlıklar8 29.291.096 27.517.684Binalar17.993.438 17.296.583Tesis, Makine ve Cihazlar5.220.195 4.965.902Taşıtlar2.227.253 1.751.588Mobilya ve Demirbaşlar943.697 697.337Özel Maliyetler2.906.513 2.806.274Kullanım Hakkı Varlıkları10 760.245 757.208Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 6.770.087 5.662.041Bilgisayar Yazılımları9 6.770.087 5.662.041Peşin Ödenmiş Giderler13 248.966 779.816İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler248.966 779.816TOPLAM DURAN VARLIKLAR251.152.023 216.651.662TOPLAM VARLIKLAR1.938.370.758 1.355.343.486KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar720.848.852 471.290.955İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 720.848.852 471.290.955Banka Kredileri337.760.169 298.485.828Kiralama İşlemlerinden Borçlar872.795 688.531İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları382.215.888 172.116.596Ticari Borçlar721.442.436 510.965.172İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.23 77.066 41.166İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 721.365.370 510.924.006Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar329.547 171.721Diğer Borçlar4.968.643 8.669.989İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.23 6.330 7.645İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 4.962.313 8.662.344Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)287.278 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 287.278 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.673.676 9.348.846Kısa Vadeli Karşılıklar2.553.148 10.781.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.593.344 9.258.246Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 959.804 1.523.370Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.553 10.496İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.553 10.496ARA TOPLAM1.461.110.133 1.011.238.795TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.461.110.133 1.011.238.795UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 237.784 193.623İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 237.784 193.623Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 237.784 193.623Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)473.619 61.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 473.619 61.794Uzun Vadeli Karşılıklar3.795.179 3.205.487Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 3.795.179 3.205.487Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 24.557.825 19.971.096Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler30.574 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler30.574 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.094.981 23.432.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.490.205.114 1.034.670.795ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar444.623.581 318.968.054Ödenmiş Sermaye16 175.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 22.660.903 22.660.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)95.582.554 78.060.982Diğer Kazançlar (Kayıplar)95.582.554 78.060.982Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.262.048 8.498.517Yasal Yedekler16 12.262.048 8.498.517Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25.984.121 37.635.920Net Dönem Karı veya Zararı113.133.955 97.111.732Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 3.542.063 1.704.637TOPLAM ÖZKAYNAKLAR448.165.644 320.672.691TOPLAM KAYNAKLAR1.938.370.758 1.355.343.486Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 54.541.971.998 49.286.834.480 16.331.939.939 19.106.541.236Satışların Maliyeti17 -54.338.447.428 -49.182.146.037 -16.262.162.927 -19.070.527.269TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)203.524.570 104.688.443 69.777.012 36.013.967BRÜT KAR (ZARAR)203.524.570 104.688.443 69.777.012 36.013.967Genel Yönetim Giderleri18 -86.036.168 -49.290.047 -29.177.894 -16.218.316Pazarlama Giderleri18 -30.189.281 -18.938.709 -9.089.236 -7.780.336Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -35.498 -299.549 -11.833 -11.833Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 152.461.085 67.858.198 52.296.395 26.328.301Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -9.939.510 -5.745.755 -1.385.619 -146.127ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)229.785.198 98.272.581 82.408.825 38.185.656FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)229.785.198 98.272.581 82.408.825 38.185.656Finansman Giderleri20 -82.978.028 -20.601.142 -31.092.854 -8.723.891SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)146.807.170 77.671.439 51.315.971 29.461.765Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-31.835.789 -10.581.047 -11.439.884 -3.083.569Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -31.629.452 -5.103.244 -11.263.739 -3.029.997Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -206.337 -5.477.803 -176.145 -53.572SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)114.971.381 67.090.392 39.876.087 26.378.196DÖNEM KARI (ZARARI)114.971.381 67.090.392 39.876.087 26.378.196Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.837.426 400.967 834.849 737.457Ana Ortaklık Payları113.133.955 66.689.425 39.041.238 25.640.739Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-68.868 229.492 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-86.086 286.865 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.218 -57.373 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17.218 -57.373 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar17.590.440 3.951.263 9.014.680 5.032.800Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.988.050 4.939.079 11.268.350 6.291.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)21.988.050 4.939.079 11.268.350 6.291.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.397.610 -987.816 -2.253.670 -1.258.200Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-4.397.610 -987.816 -2.253.670 -1.258.200DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.521.572 4.180.755 9.014.680 5.032.800TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)132.492.953 71.271.147 48.890.767 31.410.996Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.837.426 400.967 834.849 737.457Ana Ortaklık Payları130.655.527 70.870.180 48.055.918 30.673.539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974872BIST