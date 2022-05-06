***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.776.416 79.837.398 8.498.517 37.635.920 97.111.732 318.968.054 1.704.637 320.672.691Transferler0 0 0 0 2.565.001 94.546.731 -97.111.732 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 51.880 0 0 49.542.451 49.594.331 457.997 50.052.328Dönem Sonu Bakiyeler16 75.000.000 22.660.903 -1.776.416 79.889.278 11.063.518 132.182.651 49.542.451 368.562.385 2.162.634 370.725.019Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler175.000.000 22.660.903 -2.556.785 106.815.598 12.262.048 25.984.121 162.275.303 502.441.188 4.448.050 506.889.238Transferler0 0 8.016.888 154.258.415 -162.275.303 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.223 -6.641.560 0 0 69.454.069 62.813.732 706.876 63.520.608Dönem Sonu Bakiyeler16 175.000.000 22.660.903 -2.555.562 100.174.038 20.278.936 180.242.536 69.454.069 565.254.920 5.154.926 570.409.846Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.402.512 -100.558.409Dönem Karı (Zararı)70.160.945 50.000.448Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.513.280 12.471.232Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 2.207.996 1.810.753Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.097.670 -200.220Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 243.271Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 56.756 -199.139Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 797.643 -1.081Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-32.561 -38.653Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-32.561 -38.653Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -6.786.385 10.899.352İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-137.794.356 -164.656.608Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-267.157.017 -47.081.732Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-104.762.926 -232.884.117İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)63.663 -18.451.631İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-104.826.589 -214.432.486Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.925.638 -7.722.388İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.487İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.925.638 -7.710.901Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler94.884.994 180.772.276İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)102.081 48.817İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)94.782.913 180.723.459Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)162.980.762 -4.384.943Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -15.429Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.416.366 -15.602.499İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)103.794 1.732İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.520.160 -15.604.231İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.234.012 -37.753.205Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-22.234.012 -37.753.205Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-71.146.691 -102.184.928Alınan Temettüler19 26.048.624 13.277.146Kira Ödemeleri-682.100 -748.566Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -622.345 -10.902.061YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.144.829 -1.511.962Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.144.829 -1.511.962Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.719.184 -748.455Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.425.645 -763.507FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.063.708 97.270.201Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri354.685.530 269.348.135İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri5 354.685.530 269.348.135Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-349.677.804 -172.116.596İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-349.677.804 -172.116.596Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 55.982 38.662YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.483.633 -4.800.170Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.571.643 786.058NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.911.990 -4.014.112DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 64.818.509 19.438.586DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.906.519 15.424.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 106.465.810 148.847.836Finansal Yatırımlar409.916.557 141.896.793Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar409.916.557 141.896.793Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 409.916.557 141.896.793Ticari Alacaklar1.300.092.611 1.204.642.039İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.23 21.805.879 21.869.542İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.278.286.732 1.182.772.497Diğer Alacaklar7.635.416 7.716.202İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.635.416 7.716.202Peşin Ödenmiş Giderler3.135.893 1.133.223İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 3.135.893 1.133.223Diğer Dönen Varlıklar14 776.422 337.320İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar776.422 337.320ARA TOPLAM1.828.022.709 1.504.573.413TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.828.022.709 1.504.573.413DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.612.165 167.914.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar159.612.165 167.914.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar4 159.612.165 167.914.115Diğer Alacaklar58.121.472 67.537.967İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 58.121.472 67.537.967Maddi Duran Varlıklar8 31.025.282 30.173.427Binalar17.743.691 17.867.192Tesis, Makine ve Cihazlar6.610.475 6.107.938Taşıtlar2.571.450 2.090.579Mobilya ve Demirbaşlar1.190.268 1.155.344Özel Maliyetler2.909.398 2.952.374Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.259.916 1.280.370Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 7.785.274 7.084.653Bilgisayar Yazılımları9 7.785.274 7.084.653Peşin Ödenmiş Giderler13 20.155 1.562.784İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.155 1.562.784TOPLAM DURAN VARLIKLAR258.824.264 275.553.316TOPLAM VARLIKLAR2.086.846.973 1.780.126.729KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar755.260.384 588.143.075İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 755.260.384 588.143.075Banka Kredileri398.902.615 237.699.386Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.672.239 765.885İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları354.685.530 349.677.804Ticari Borçlar699.148.705 604.263.710İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.23 113.686 11.605İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 699.035.019 604.252.105Diğer Borçlar17.920.049 25.273.537İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.23 67.297 171.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 17.852.752 25.102.446Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)187.602 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 187.602 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.599.486 17.385.871Kısa Vadeli Karşılıklar3.363.332 5.943.713Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.206.128 4.843.265Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.157.204 1.100.448Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.552 6.552İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.552 6.552ARA TOPLAM1.486.486.110 1.241.016.458TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.486.486.110 1.241.016.458UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.069.700 880.621İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 1.069.700 880.621Banka Kredileri5 254.347 254.347Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 815.353 626.274Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 473.619İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 473.619Uzun Vadeli Karşılıklar4.752.997 4.709.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 4.752.997 4.709.227Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 24.125.795 26.126.992Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.525 30.574İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.525 30.574TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.951.017 32.221.033TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.516.437.127 1.273.237.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar565.254.920 502.441.188Ödenmiş Sermaye16 175.000.000 175.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 22.660.903 22.660.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)97.618.476 104.258.813Diğer Kazançlar (Kayıplar)97.618.476 104.258.813Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 20.278.936 12.262.048Yasal Yedekler20.278.936 12.262.048Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları180.242.536 25.984.121Net Dönem Karı veya Zararı69.454.069 162.275.303Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 5.154.926 4.448.050TOPLAM ÖZKAYNAKLAR570.409.846 506.889.238TOPLAM KAYNAKLAR2.086.846.973 1.780.126.729Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 22.292.839.083 22.609.702.066Satışların Maliyeti17 -22.203.041.264 -22.531.118.464TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)89.797.819 78.583.602BRÜT KAR (ZARAR)89.797.819 78.583.602Genel Yönetim Giderleri18 -44.425.985 -25.298.450Pazarlama Giderleri18 -14.571.156 -11.500.203Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -267.809 -11.833Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 84.915.046 60.314.848Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -3.942.403 -18.281.012ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)111.505.512 83.806.952FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)111.505.512 83.806.952Finansman Giderleri20 -30.463.849 -22.907.152SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)81.041.663 60.899.800Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.880.718 -10.899.352Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -11.221.831 -10.902.061Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 341.113 2.709SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)70.160.945 50.000.448DÖNEM KARI (ZARARI)70.160.945 50.000.448Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar706.876 457.997Ana Ortaklık Payları69.454.069 49.542.451Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.223 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.529 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-306 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-306 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.641.560 51.880Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.301.950 64.850Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-8.301.950 64.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.660.390 -12.970Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.660.390 -12.970DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.640.337 51.880TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)63.520.608 50.052.328Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar706.876 457.997Ana Ortaklık Payları62.813.732 49.594.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027341BIST