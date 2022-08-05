***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 22.660.903 -1.776.416 79.837.398 8.498.517 37.635.920 97.111.732 318.968.054 1.704.637 320.672.691Transferler0 0 0 0 3.763.531 93.348.201 -97.111.732 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -68.868 8.575.760 0 0 74.092.717 82.599.609 1.002.577 83.602.186Sermaye Arttırımı100.000.000 0 0 0 0 -100.000.000 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 -5.000.000 0 -5.000.000 0 -5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler16 175.000.000 22.660.903 -1.845.284 88.413.158 12.262.048 25.984.121 74.092.717 396.567.663 2.707.214 399.274.877Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler175.000.000 22.660.903 -2.556.785 106.815.598 12.262.048 25.984.121 162.275.303 502.441.188 4.448.050 506.889.238Transferler0 0 0 0 8.016.888 154.258.415 -162.575.303 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -846.880 7.855.050 0 0 133.683.088 140.691.258 2.177.891 142.869.149Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 -15.000.000 0 -15.000.000 0 -15.000.000Dönem Sonu Bakiyeler16 175.000.000 22.660.903 -3.403.665 114.670.648 20.278.936 165.242.536 133.683.088 628.132.446 6.625.941 634.758.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-172.537.478 -162.748.437Dönem Karı (Zararı)135.860.979 75.095.294Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.801.505 2.504.986Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 3.686.306 3.773.439Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.100.671 -716.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.946.185 1.223.515Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 302.073 -186.239Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 852.413 -1.753.331Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.273 9Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-97.110 -85.711Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 122.383 85.720Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 989.255 -552.407İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-335.126.568 -244.309.144Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-221.065.209 -128.247.481Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-412.081.054 -245.580.224İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.678.809 -21.307.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-415.759.863 -224.272.800Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.692.584 -15.250.628İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.682 -144.528İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-32.666.902 -15.106.100Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler304.206.594 143.884.046İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.900 -30.078İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)304.213.494 143.914.124Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -610.171 -132.379Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.178.835 6.567.832İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)23.178.835 6.567.832İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.937.021 -5.550.310Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.937.021 -5.550.310Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-191.464.084 -166.708.864Alınan Temettüler19 32.056.378 16.279.051Kira Ödemeleri10 -1.187.628 -749.350Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -11.942.144 -11.569.274YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.788.253 -6.286.133Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.788.253 -6.286.133Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -4.621.668 -3.473.685Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.166.585 -2.812.448FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI137.664.014 159.947.486Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri502.341.818 332.064.082İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri5 497.710.214 303.591.542Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri4.631.604 28.472.540Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-349.677.804 -172.116.596İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-349.677.804 -172.116.596Ödenen Temettüler-15.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.661.717 -9.087.084Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.645.913 845.415NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.015.804 -8.241.669DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 64.818.509 19.438.586DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 23.802.705 11.196.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 81.014.842 148.847.836Finansal Yatırımlar359.491.239 141.896.793Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar359.491.239 141.896.793Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 359.491.239 141.896.793Ticari Alacaklar1.613.372.991 1.204.642.039İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.23 18.190.733 21.869.542İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.595.182.258 1.182.772.497Diğer Alacaklar10.454.165 7.716.202İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 25.682İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.428.483 7.716.202Peşin Ödenmiş Giderler1.508.802 1.133.223İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 1.508.802 1.133.223Diğer Dönen Varlıklar14 703.262 337.320İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar703.262 337.320ARA TOPLAM2.066.545.301 1.504.573.413TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.066.545.301 1.504.573.413DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar178.387.515 167.914.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar178.387.515 167.914.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar4 178.387.515 167.914.115Diğer Alacaklar95.846.675 67.537.967İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 95.846.675 67.537.967Maddi Duran Varlıklar8 32.950.504 30.173.427Binalar17.618.817 17.867.192Tesis, Makine ve Cihazlar7.086.352 6.107.938Taşıtlar4.059.391 2.090.579Mobilya ve Demirbaşlar1.319.954 1.155.344Özel Maliyetler2.865.990 2.952.374Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.199.736 1.280.370Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 8.801.848 7.084.653Bilgisayar Yazılımları9 8.801.848 7.084.653Peşin Ödenmiş Giderler13 507.161 1.562.784İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler507.161 1.562.784TOPLAM DURAN VARLIKLAR318.693.439 275.553.316TOPLAM VARLIKLAR2.385.238.740 1.780.126.729KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar739.549.685 588.143.075İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 739.549.685 588.143.075Banka Kredileri240.013.317 237.699.386Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.826.154 765.885İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları497.710.214 349.677.804Ticari Borçlar908.470.304 604.263.710İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.23 4.705 11.605İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 908.465.599 604.252.105Diğer Borçlar36.369.095 25.273.537İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.23 6.423 171.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 36.362.672 25.102.446Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18.375.126 17.385.871Kısa Vadeli Karşılıklar6.380.483 5.943.713Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 4.977.962 4.843.265Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.402.521 1.100.448Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.552 6.552İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.552 6.552ARA TOPLAM1.709.151.245 1.241.016.458TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.709.151.245 1.241.016.458UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 950.398 880.621İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 950.398 880.621Banka Kredileri5 254.347 254.347Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 696.051 626.274Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 473.619İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 473.619Uzun Vadeli Karşılıklar6.214.266 4.709.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 6.214.266 4.709.227Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 34.161.930 26.126.992Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.514 30.574İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.514 30.574TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.329.108 32.221.033TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.750.480.353 1.273.237.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar628.132.446 502.441.188Ödenmiş Sermaye16 175.000.000 175.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 22.660.903 22.660.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)111.266.983 104.258.813Diğer Kazançlar (Kayıplar)111.266.983 104.258.813Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 20.278.936 12.262.048Yasal Yedekler20.278.936 12.262.048Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları165.242.536 25.984.121Net Dönem Karı veya Zararı133.683.088 162.275.303Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 6.625.941 4.448.050TOPLAM ÖZKAYNAKLAR634.758.387 506.889.238TOPLAM KAYNAKLAR2.385.238.740 1.780.126.729Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 51.134.319.263 38.210.032.059 28.841.480.180 15.600.329.993Satışların Maliyeti17 -50.902.907.309 -38.076.284.501 -28.699.866.045 -15.545.166.037TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)231.411.954 133.747.558 141.614.135 55.163.956BRÜT KAR (ZARAR)231.411.954 133.747.558 141.614.135 55.163.956Genel Yönetim Giderleri18 -118.425.720 -56.858.274 -73.999.735 -31.559.824Pazarlama Giderleri18 -30.983.527 -21.100.045 -16.412.371 -9.599.842Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -535.618 -23.665 -267.809 -11.832Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 167.917.612 100.164.690 83.002.566 39.849.842Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -8.360.086 -8.553.891 -4.417.683 9.727.121ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)241.024.615 147.376.373 129.519.103 63.569.421FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)241.024.615 147.376.373 129.519.103 63.569.421Finansman Giderleri20 -69.147.484 -51.885.174 -38.683.635 -28.978.022SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)171.877.131 95.491.199 90.835.468 34.591.399Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-36.016.152 -20.395.905 -25.135.434 -9.496.553Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -30.317.270 -20.365.713 -19.095.439 -9.463.652Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -5.698.882 -30.192 -6.039.995 -32.901SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)135.860.979 75.095.294 65.700.034 25.094.846DÖNEM KARI (ZARARI)135.860.979 75.095.294 65.700.034 25.094.846Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.177.891 1.002.577 1.471.015 544.580Ana Ortaklık Payları133.683.088 74.092.717 64.229.019 24.550.266Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-846.880 -68.868 -848.103 -68.868Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.129.174 -86.086 -1.130.703 -86.086Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler282.294 17.218 282.600 17.218Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri282.294 17.218 282.600 17.218Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.855.050 8.575.760 14.496.610 8.523.880Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.473.400 10.719.700 18.775.350 10.654.850Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)10.473.400 10.719.700 18.775.350 10.654.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.618.350 -2.143.940 -4.278.740 -2.130.970Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-2.618.350 -2.143.940 -4.278.740 -2.130.970DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.008.170 8.506.892 13.648.507 8.455.012TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)142.869.149 83.602.186 79.348.541 33.549.858Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.177.891 1.002.577 1.471.015 544.580Ana Ortaklık Payları140.691.258 82.599.609 77.877.526 33.005.278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052478BIST