***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 18:10
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.776.416 79.837.398 8.498.517 37.635.920 97.111.732 318.968.054 1.704.637 320.672.691
Transferler
0 0 0 0 3.763.531 93.348.201 -97.111.732 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -68.868 8.575.760 0 0 74.092.717 82.599.609 1.002.577 83.602.186
Sermaye Arttırımı
100.000.000 0 0 0 0 -100.000.000 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -5.000.000 0 -5.000.000 0 -5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 175.000.000 22.660.903 -1.845.284 88.413.158 12.262.048 25.984.121 74.092.717 396.567.663 2.707.214 399.274.877
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 22.660.903 -2.556.785 106.815.598 12.262.048 25.984.121 162.275.303 502.441.188 4.448.050 506.889.238
Transferler
0 0 0 0 8.016.888 154.258.415 -162.575.303 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -846.880 7.855.050 0 0 133.683.088 140.691.258 2.177.891 142.869.149
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -15.000.000 0 -15.000.000 0 -15.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 175.000.000 22.660.903 -3.403.665 114.670.648 20.278.936 165.242.536 133.683.088 628.132.446 6.625.941 634.758.387
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-172.537.478 -162.748.437
Dönem Karı (Zararı)
135.860.979 75.095.294
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.801.505 2.504.986
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 3.686.306 3.773.439
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.100.671 -716.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.946.185 1.223.515
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 302.073 -186.239
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 852.413 -1.753.331
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.273 9
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-97.110 -85.711
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 122.383 85.720
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 989.255 -552.407
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-335.126.568 -244.309.144
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-221.065.209 -128.247.481
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-412.081.054 -245.580.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.678.809 -21.307.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-415.759.863 -224.272.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.692.584 -15.250.628
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.682 -144.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.666.902 -15.106.100
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
304.206.594 143.884.046
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.900 -30.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
304.213.494 143.914.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -610.171 -132.379
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.178.835 6.567.832
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23.178.835 6.567.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.937.021 -5.550.310
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.937.021 -5.550.310
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-191.464.084 -166.708.864
Alınan Temettüler
19 32.056.378 16.279.051
Kira Ödemeleri
10 -1.187.628 -749.350
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -11.942.144 -11.569.274
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.788.253 -6.286.133
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.788.253 -6.286.133
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.621.668 -3.473.685
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.166.585 -2.812.448
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
137.664.014 159.947.486
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
502.341.818 332.064.082
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 497.710.214 303.591.542
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4.631.604 28.472.540
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-349.677.804 -172.116.596
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-349.677.804 -172.116.596
Ödenen Temettüler
-15.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.661.717 -9.087.084
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.645.913 845.415
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.015.804 -8.241.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 64.818.509 19.438.586
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 23.802.705 11.196.917
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 81.014.842 148.847.836
Finansal Yatırımlar
359.491.239 141.896.793
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
359.491.239 141.896.793
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 359.491.239 141.896.793
Ticari Alacaklar
1.613.372.991 1.204.642.039
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.23 18.190.733 21.869.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.595.182.258 1.182.772.497
Diğer Alacaklar
10.454.165 7.716.202
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 25.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.428.483 7.716.202
Peşin Ödenmiş Giderler
1.508.802 1.133.223
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.508.802 1.133.223
Diğer Dönen Varlıklar
14 703.262 337.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
703.262 337.320
ARA TOPLAM
2.066.545.301 1.504.573.413
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.066.545.301 1.504.573.413
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
178.387.515 167.914.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
178.387.515 167.914.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 178.387.515 167.914.115
Diğer Alacaklar
95.846.675 67.537.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 95.846.675 67.537.967
Maddi Duran Varlıklar
8 32.950.504 30.173.427
Binalar
17.618.817 17.867.192
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.086.352 6.107.938
Taşıtlar
4.059.391 2.090.579
Mobilya ve Demirbaşlar
1.319.954 1.155.344
Özel Maliyetler
2.865.990 2.952.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.199.736 1.280.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 8.801.848 7.084.653
Bilgisayar Yazılımları
9 8.801.848 7.084.653
Peşin Ödenmiş Giderler
13 507.161 1.562.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
507.161 1.562.784
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
318.693.439 275.553.316
TOPLAM VARLIKLAR
2.385.238.740 1.780.126.729
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
739.549.685 588.143.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 739.549.685 588.143.075
Banka Kredileri
240.013.317 237.699.386
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.826.154 765.885
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
497.710.214 349.677.804
Ticari Borçlar
908.470.304 604.263.710
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.23 4.705 11.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 908.465.599 604.252.105
Diğer Borçlar
36.369.095 25.273.537
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.23 6.423 171.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 36.362.672 25.102.446
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18.375.126 17.385.871
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.380.483 5.943.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.977.962 4.843.265
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.402.521 1.100.448
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.552 6.552
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.552 6.552
ARA TOPLAM
1.709.151.245 1.241.016.458
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.709.151.245 1.241.016.458
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 950.398 880.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 950.398 880.621
Banka Kredileri
5 254.347 254.347
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 696.051 626.274
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 473.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 473.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.214.266 4.709.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 6.214.266 4.709.227
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 34.161.930 26.126.992
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.514 30.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.514 30.574
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.329.108 32.221.033
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.750.480.353 1.273.237.491
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
628.132.446 502.441.188
Ödenmiş Sermaye
16 175.000.000 175.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
111.266.983 104.258.813
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
111.266.983 104.258.813
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 20.278.936 12.262.048
Yasal Yedekler
20.278.936 12.262.048
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
165.242.536 25.984.121
Net Dönem Karı veya Zararı
133.683.088 162.275.303
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 6.625.941 4.448.050
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
634.758.387 506.889.238
TOPLAM KAYNAKLAR
2.385.238.740 1.780.126.729
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 51.134.319.263 38.210.032.059 28.841.480.180 15.600.329.993
Satışların Maliyeti
17 -50.902.907.309 -38.076.284.501 -28.699.866.045 -15.545.166.037
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
231.411.954 133.747.558 141.614.135 55.163.956
BRÜT KAR (ZARAR)
231.411.954 133.747.558 141.614.135 55.163.956
Genel Yönetim Giderleri
18 -118.425.720 -56.858.274 -73.999.735 -31.559.824
Pazarlama Giderleri
18 -30.983.527 -21.100.045 -16.412.371 -9.599.842
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -535.618 -23.665 -267.809 -11.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 167.917.612 100.164.690 83.002.566 39.849.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -8.360.086 -8.553.891 -4.417.683 9.727.121
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
241.024.615 147.376.373 129.519.103 63.569.421
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
241.024.615 147.376.373 129.519.103 63.569.421
Finansman Giderleri
20 -69.147.484 -51.885.174 -38.683.635 -28.978.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
171.877.131 95.491.199 90.835.468 34.591.399
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-36.016.152 -20.395.905 -25.135.434 -9.496.553
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -30.317.270 -20.365.713 -19.095.439 -9.463.652
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.698.882 -30.192 -6.039.995 -32.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
135.860.979 75.095.294 65.700.034 25.094.846
DÖNEM KARI (ZARARI)
135.860.979 75.095.294 65.700.034 25.094.846
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.177.891 1.002.577 1.471.015 544.580
Ana Ortaklık Payları
133.683.088 74.092.717 64.229.019 24.550.266
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-846.880 -68.868 -848.103 -68.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.129.174 -86.086 -1.130.703 -86.086
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
282.294 17.218 282.600 17.218
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
282.294 17.218 282.600 17.218
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.855.050 8.575.760 14.496.610 8.523.880
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.473.400 10.719.700 18.775.350 10.654.850
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
10.473.400 10.719.700 18.775.350 10.654.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.618.350 -2.143.940 -4.278.740 -2.130.970
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-2.618.350 -2.143.940 -4.278.740 -2.130.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.008.170 8.506.892 13.648.507 8.455.012
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
142.869.149 83.602.186 79.348.541 33.549.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.177.891 1.002.577 1.471.015 544.580
Ana Ortaklık Payları
140.691.258 82.599.609 77.877.526 33.005.278
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052478
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