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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu

16.12.2022 21:22
***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu


***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )

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Fiyat Tespit Raporu

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Açıklamalar

Tacirler Menkul Değerler A.Ş. Tarafından Hazırlanan Fiyat Tespit Raporu 2. Kısım ekte yeralmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088238


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKSN 25,30 9.642.402 % 10,00  
ARASE 255,20 26.523.957 % 10,00  
PLTUR 12,11 1.862.918 % 9,99  
SKBNK 3,20 1.442.017.716 % 9,97  
ATEKS 122,40 61.193.060 % 9,97  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,6336 18,6528 % 0,05  
Euro 19,7783 19,8102 % -0,06  
Sterlin 22,6303 22,7438 % -0,02  
Frank 19,9207 20,0407 % -0,37  
Riyal 4,9414 4,9662 % -0,03  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 14,92  
Altın Gr. 1.074 1.074 8,67  
Cumhuriyet 7.190 7.298 20,00  
Tam 7.241 7.302 44,00  
Yarım 3.507 3.570 22,00  
Çeyrek 1.759 1.784 10,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,19 0,08  
Gümüş Gr. 13,88 13,89 0,05  
B. Petrol 79,38 79,38 -1,83  
Seans Raporu 17:59
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