***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 17:07
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre
düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819101
BIST
17:47120.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -186,23
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:476,0530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:476,5689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0142
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:47307,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,32
|Açılış
|: 307,60
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,02
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|689.563.205
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.200.930
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.182.501
|% 14,98
|
|ARDYZ
|18,15
|411.899.371
|% 14,87
|
|ALCTL
|20,32
|82.699.788
|% 14,09
|
|TUKAS
|12,21
|5.558.618
|% -19,99
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,38
|13.559.821
|% -9,16
|
|RHEAG
|2,14
|49.139.983
|% -8,94
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|ASELS
|29,18
|1.516.279.036
|% 3,40
|
|THYAO
|14,97
|1.511.945.543
|% -0,13
|
|GSRAY
|2,88
|689.563.205
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,17
|663.403.595
|% 4,83
|
|BJKAS
|2,97
|656.219.803
|% 9,19
|
|ISGYO
|2,17
|663.403.595
|% 4,83
|
|GSRAY
|2,88
|689.563.205
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,97
|656.219.803
|% 9,19
|
|KARSN
|1,96
|390.792.789
|% 6,52
|
|CEMAS
|1,22
|212.606.941
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8587
|7,8981
|% -0,03
|
|Frank
|6,1485
|6,1855
|% 0,05
|
|Riyal
|1,6088
|1,6169
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|4,23
|
|Altın Gr.
|307
|308
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,41
|57,41
|1,07
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57DESA
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 306, 900 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 120, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 940.00 milyon TL de
-
17:56EDIP
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 056, 415 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 770, 319 adet işlem
-
17:54QNBFL
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 149.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660 adet işlem