***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.08.2021 17:55
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021-30/06/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/08/2021
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957676
BIST
17:481.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 31,81
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:488,5802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0447
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:4810,0796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0587
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:48481,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -4,02
|Açılış
|: 481,72
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:48
|VKFYO
|6,82
|27.876.811
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|3.824.397
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|150.112.720
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,76
|24.626.038
|% 9,93
|
|AGYO
|2,88
|43.791.244
|% 9,92
|
|FADE
|8,66
|155.810.600
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.030.998
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.570.629
|% -9,88
|
|EDIP
|3,79
|83.802.646
|% -7,79
|
|KUYAS
|2,55
|40.407.772
|% -7,61
|
|GARAN
|9,29
|1.813.454.495
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,10
|1.221.037.885
|% 2,79
|
|TUPRS
|98,45
|951.882.626
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,50
|779.585.540
|% 3,31
|
|EREGL
|19,69
|771.644.737
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,50
|779.585.540
|% 3,31
|
|GARAN
|9,29
|1.813.454.495
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,10
|1.221.037.885
|% 2,79
|
|GLYHO
|2,23
|186.947.969
|% -2,19
|
|PETKM
|5,95
|483.125.322
|% 3,12
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5769
|8,5802
|% -0,52
|
|Euro
|10,0738
|10,0796
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,8266
|11,8859
|% -0,80
|
|Frank
|9,2534
|9,3091
|% -0,70
|
|Riyal
|2,2812
|2,2927
|% -0,50
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-4,74
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,50
|71,50
|0,06
|
Seans Raporu
17:48
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-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
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17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD