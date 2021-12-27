***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
27.12.2021 17:13
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.12.2021 tarih ve 66/1860 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986413
BIST
17:341.908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 16,86
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
17:3411,3824
En Yüksek
|Değişim
|: 3,56%
|| 0,3910
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
17:3412,9166
En Yüksek
|Değişim
|: 3,84%
|| 0,4771
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
17:34660,04
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 21,70
|Açılış
|: 660,04
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:34
|KARYE
|14,85
|47.738.143
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.638.805
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|10.998.104
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,27
|67.515.609
|% -8,73
|
|SANFM
|31,50
|15.130.703
|% -6,86
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|GARAN
|11,75
|2.123.528.873
|% 0,26
|
|THYAO
|21,28
|2.047.035.099
|% 0,76
|
|EREGL
|29,04
|1.821.000.478
|% 2,33
|
|SASA
|51,10
|1.804.837.385
|% 7,35
|
|KRDMD
|9,52
|1.508.405.439
|% 0,95
|
|YKBNK
|3,66
|1.273.874.052
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,25
|614.851.510
|% 1,35
|
|GARAN
|11,75
|2.123.528.873
|% 0,26
|
|KRDMD
|9,52
|1.508.405.439
|% 0,95
|
|TSKB
|1,53
|178.490.253
|% 2,00
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,04
|
|Altın Gr.
|659
|659
|20,74
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,90
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,37
|8,38
|0,25
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|0,52
|
Seans Raporu
17:34
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17:49AGHOL
Yüzde 4.36 oranında artışla 42.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 818, 739 adet işlem
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17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 83 artarak (% 1.05 ) 2, 109
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17:48XU100
Endeks 1, 911 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 28, 014.00 milyon TL de
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17:48NUHCM
Yüzde 4.15 oranında artışla 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 344 adet işlem
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17:47TMSN
Yüzde 8.93 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 420, 139 adet işlem