***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
11.04.2022 11:28
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.04.2022 tarih ve 17/500 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019068
BIST
11:322.423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 29,47
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.424
En Düşük
2.401
11:3214,7436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
11:3216,0899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0440
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
11:32926,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,84
|Açılış
|: 926,28
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
926,94
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler11:32
|SANKO
|11,39
|11.193.724
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|16.149.154
|% 9,93
|
|KONKA
|18,04
|140.528.118
|% 9,80
|
|MIPAZ
|6,73
|22.808.245
|% 9,61
|
|DOHOL
|3,90
|629.460.783
|% 8,94
|
|MARTI
|1,85
|78.214.314
|% -8,87
|
|CEOEM
|11,44
|13.603.528
|% -3,87
|
|KLKIM
|21,06
|78.579.752
|% -2,95
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|LIDER
|18,15
|38.283.794
|% -2,79
|
|GARAN
|13,65
|1.741.826.923
|% 2,63
|
|YKBNK
|4,85
|985.326.431
|% 3,85
|
|THYAO
|35,44
|926.722.506
|% 0,34
|
|ASELS
|28,06
|875.544.457
|% 0,57
|
|AKBNK
|8,73
|773.948.126
|% 2,71
|
|TSKB
|1,68
|367.580.441
|% 5,66
|
|YKBNK
|4,85
|985.326.431
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,69
|515.967.452
|% 2,67
|
|DOHOL
|3,90
|629.460.783
|% 8,94
|
|ODAS
|2,20
|324.532.096
|% -1,79
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7409
|14,7436
|% 0,00
|
|Euro
|16,0796
|16,0899
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,1419
|19,2379
|% -0,09
|
|Frank
|15,7079
|15,8026
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9181
|3,9378
|% -0,03
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|7,91
|
|Altın Gr.
|926
|926
|2,29
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|-1,53
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:47IHAAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 107, 507 adet işlem
-
11:46SANKO
Yüzde 9.94 oranında artışla 11.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 005, 398 adet işlem
-
11:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 87 artarak (% 1.20 ) 2, 695
-
11:44
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, YKBNK, EKGYO
-
11:44XU100
Endeks 2, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 17, 138.00 milyon TL de