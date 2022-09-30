***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
30.09.2022 17:08
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.09.2022 tarih ve 54/1415 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066371
BIST
17:423.174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 27,15
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:4218,5361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:4218,2032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0458
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:42996,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,63
|Açılış
|: 996,55
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:40
|CONSE
|4,51
|148.982.602
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|99.265.312
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|481.817.265
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|KZBGY
|19,30
|259.189.223
|% -9,64
|
|ISGYO
|6,13
|2.578.096.615
|% -7,82
|
|ELITE
|25,38
|32.753.187
|% -5,93
|
|ENSRI
|19,37
|125.544.121
|% -5,42
|
|THYAO
|68,95
|2.788.928.163
|% 0,51
|
|ISGYO
|6,13
|2.578.096.615
|% -7,82
|
|SASA
|68,35
|2.339.982.252
|% 3,80
|
|ASELS
|29,24
|1.737.219.775
|% -2,21
|
|ALARK
|58,35
|1.636.506.119
|% 3,64
|
|ISGYO
|6,13
|2.578.096.615
|% -7,82
|
|EKGYO
|3,85
|1.415.139.607
|% 0,79
|
|ODAS
|6,27
|1.270.118.112
|% 5,56
|
|YKBNK
|7,14
|1.429.292.957
|% 1,56
|
|TSKB
|2,46
|472.810.060
|% -1,99
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4957
|18,5136
|% 0,04
|
|Euro
|18,1464
|18,1563
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,5416
|20,6447
|% 0,16
|
|Frank
|18,8085
|18,9218
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9119
|4,9366
|% 0,07
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|13,67
|
|Altın Gr.
|996
|996
|8,44
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.701
|6.779
|47,00
|
|Yarım
|3.260
|3.314
|23,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.657
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,21
|
|B. Petrol
|86,18
|86,18
|-1,00
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
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17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem
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17:54ISFIN
Yüzde 7.67 oranında artışla 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 779, 306 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, PETKM, GARAN
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 44 artarak (% 0.45 ) 2, 807
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, CONSE, ARASE, EKIZ, ZOREN