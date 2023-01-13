***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 12.01.2023 tarih ve 2/38 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102188BIST